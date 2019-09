Ridao definió a Claudia Vázquez como una persona "muy violenta y conflictiva"

Rodolfo Ridao rompió el silencio este miércoles y aseguró que Claudia Vázquez, la locutora que lo dejó en evidencia como su agresor a través de un audio que llegó a todo el mundo, es una persona "muy violenta".

También a través de una grabación, el empresario de medios radiofónicos además sostuvo que el audio en el que se escucha como agrede en vivo a la locutora "está editado".

El empresario aseguró que "hace bastante tiempo ya que vengo sufriendo una situación muy complicada con esta mujer".

Asimismo, Ridao, que desde este miércoles en la mañana tiene pedido de captura dictada por el juez Matías Parrón, expuso: "En el audio que ella pública está totalmente editado, está toda la primera parte en donde yo le expresó que no que no iba a poder seguir así trabajando. Entonces ella empieza a insultar a todos sus compañeros primero cómo es su costumbre a decir que ella era la mejor acá en la radio que lo demás no servían para nada. Empezó a insultarme a mí me amenazó a mí también con ella no iba a seguir en la radio y me iba a denunciar."