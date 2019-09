Caso del director acusado de abuso: “No hay denuncias en el Ministerio de Educación”

Desde el Ministerio de Educación aseguraron que desconocían sobre la denuncia contra el director del CENS Nº 74 de Concepción, detenido el fin de semana último por presunta corrupción de menores. Así lo afirmó Patricia Gutiérrez, que dirige el área de Educación de Adultos, quien afirmó que Ricardo Gómez, el docente involucrado, “siempre fue un excelente profesor” y se enteraron del caso por las noticias.

La funcionaria aseguró a TIEMPO DE SAN JUAN que “nos enteramos del caso por la noticia que publicaron ustedes, no sabíamos nada. Pero por lo que averiguamos, esto es una cuestión particular. No hay denuncias en el Ministerio de Educación con respecto a un abuso u otro hecho que involucre a este docente”.

La situación de Ricardo Alberto Gómez (54), docente de Lengua y hasta este viernes director de la CENS Nº74 Juan Vucetich, los tomó por sorpresa. “Estamos esperando el oficio judicial o la comunicación del juzgado, que ya pedimos, para que nos informe sobre la detención del docente”, explicó. A partir de ese informe iniciaran el expediente para separar de sus funciones al director. La investigación judicial es por una denuncia por presunto abuso sexual realizada en 2016 y la detención fue ordenada por el juez Pablo Flores, del Segundo Juzgado de Instrucción.

En Educación tenían buena referencia de Gómez. Explicó que es docente desde hace largo tiempo en la Escuela Juan Vucetich, que funciona de noche en el edificio escolar de calle Alberdi, entre Tucumán y Gral Acha, en Concepción. Hace más de un año que ocupa el cargo de director en ese establecimiento. “Se presentó la vacante porque el director anterior se jubiló y nosotros hicimos un llamado especial para cubrir ese cargo. Ricardo Gómez se presentó como muchos otros, pero quedó en primer lugar por sus antecedentes. Cumplía con todo lo reglamentado”, explicó.

Dijo que “siempre fue un excelente profesor. Y bueno, la noticia nos sorprendió. En el ámbito escolar nunca tuvimos inconveniente con este docente ni alguna denuncia. Por lo que averiguamos no hay denuncias en ninguna institución escolar en la que trabaja, por eso nos dijeron que sería un hecho del ámbito privado. Desconocemos quién es la persona que lo denuncia”, agregó Gutiérrez.