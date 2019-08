Salió de urgencia con su hija a una clínica: le roban $100.000 con los que hoy cambiaba el auto

Un tremendo atraco sufrió una familia cuando debieron salir de urgencias hacia la Clínica Cimyn, en Capital, debido a que una de las hijitas se encontraba en mal estado de salud. Salieron sobre las 0 de este viernes, la atendieron, la estabilizaron, le dieron de alta y regresaron a su vivienda, ubicada por calle Facundo, en el interior del barrio Guillermo Rawson, en Rawson.

Cuando volvieron se encontraron con lo peor. "Llegamos y vimos una amoladora y otras cosas afuera de la casa y eso nos pareció raro porque estaban adentro", comentaba el padre de familia, Jonathan Quiroga, de 33 años. Al entrar al domicilio hallaron todo revuelto y un importante faltante: un televisor 50 pulgadas, una computadora All In One, un parlante de grandes dimensiones y $100.000 que tenían guardado en una habitación.

Según el propio damnificado, quien se dedica al reparto en un frigorífico, alegó que los malvivientes saltaron el bajo portón del frente de la casa y, a golpes de puño, pudieron abrir la ventana trasera del domicilio. Luego de hacerse con el importante botín salieron por esa ventana y justo hay un tronco de un árbol cerca del portón que les permitió salir con total facilidad.

Una vecina le contó que ella salió por unos minutos de su vivienda sobre las 0:30 y parecía transcurrir todo con normalidad en el hogar damnificado. Aparentemente, fue en el trajín de las 0:30 y las 2 del viernes cuando los delincuentes procedieron con el accionar.

La familia Quiroga hace tres meses que compraron ese domicilio del barrio Guillermo Rawson. Desde que viven allí, ya les robaron en dos ocasiones. La anterior fue a la semana de irse radicar ahí y fue, también, cuando los moradores no se encontraban en el lugar. Jonathan recuerda que ese día su mujer e hijos habían salido de la casa y se quedó solo. Decidió ir un negocio con dinero suelto a un negocio de la zona y dejó su billetera y otras pertenencias. Cuando volvió, se encontró con que unos ladrones entraron por la ventana delantera y le robaron esos objetos.

Mayor angustia para el padre son los $100.000 que les robaron ya que con ese dinero tenía pensado cambiar su Volkswagen Bora 2007 por un vehículo mucho más nuevo. Lamentablemente, por este terrible atraco, Jonathan debió cancelar la compra del automóvil. Intervino personal policial de la Comisaría 24ª, quienes investigan el hecho para dar con los ladrones.