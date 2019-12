Muerte de un preso en un accidente en Chimbas: excarcelaron a la conductora del auto

La conductora de la camioneta Kangoo que este miércoles por la mañana protagonizó un accidente fatal el cual murió Emiliano Denis Sosa, fue excarcelada e imputada por el juez del Quinto Juzgado Correccional.

Según dijo fuente judicial, la mujer fue imputada por el delito de homicidio culposo y lesiones graves, pero igual fue excarcelada, es decir que quedó en libertad.

Homicidio culposo, ya que en este accidente murió Emiliano Denis Sosa (27) y lesiones graves porque el acompañante de este motociclista, Franco Maximiliano Ruiz (23), todavía está en grave estado de salud.

El contexto de este accidente fue así: la mujer manejaba una camioneta Kangoo por calle proyectada (de ripio) de este a oeste y quería ingresar a calle Maradona, que corre de los dos sentidos (sur a norte o norte a sur). Mientras que el motociclista con su acompañante lo hacía por calle Maradona de sur a norte.

Esquina del accidente. Imagen Google Maps 2014

Con respecto a lo que dice el artículo 41 de la Ley de Tránsito, el que tiene la prioridad en todo cruce es el de la mano derecha, es decir, la mujer que iba en la Kangoo. Pero en esta ocasión, si la calle no está pavimentada, la prioridad la pasa a tener el de la moto. También explicaron que puede haber una responsabilidad compartida porque cualquier vehículo al acercarse a un cruce la velocidad máxima debe ser de 30km/h, detalle que se tiene en cuenta porque se estipula que la moto venía a gran velocidad por la violencia que fue el choque; igual todavía no hay nada confirmado porque la pericia de Criminalística no está confirmada.

Con respecto a la defensa de la Kangoo, explicó que por calle Maradona, antes del cruce con proyectada había un auto que le obstaculizaba la vista hacía el cardinal sur, es por eso que entró a calle Maradona, se encontró con la moto encima y chocaron.

El juez Matías Parrón del Quinto Juzgado Correccional, lleva la investigación de esta causa.