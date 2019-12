Por unos vándalos, el equipo de futsal de Trinidad puede quedar eliminado de un torneo

De la alegría al desconcierto e incertidumbre. Así están los ánimos del club León, quien el miércoles pasado, en horas de la madrugada, sufrió un aberrante robo en su predio. El valor de lo sustraído es poco comparado por el daño deportivo que le puede generar al primer equipo de futsal femenino.

Ladrones ingresaron en las instalaciones del ex Los Andes, ubicado en la calle Mendoza y Cano, rompieron un candado del depósito y sustrajeron 12 pelotas de futsal (marca Nassau), 10 pelotas de fútbol 11, conos, vallas, tortuguitas y chalecos. Todo este botín tiene un valor de $50.000 según atestiguaron personal policial. La denuncia ya está radicada en la comisaria 3º y las chicas trabajan a destajo para recuperar las pérdidas.

El problema que radica es que plantel femenino si no consigue balones para el lunes quedará inmediatamente eliminado de la semifinal del Torneo Local ya que no cumple con la normativa del reglamento. Ésta indica que si un equipo no presenta dos pelotas marca Nassau no podrá disputar el encuentro.

Ante nefasta eventualidad, las jugadoras buscan con desesperación poder adquirir las pelotas que le permitan presentarse el próximo lunes para enfrentar a Villa Hipódromo en busca de la final. Por lo pronto las chicas no podrán jugar y están a la espera de la solidaridad de la gente para poder asistir al partido.