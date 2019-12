Escándalo en el Foro: cruce entre la gestión anterior y la actual por el supuesto fraude del contador

Después de que trascendiera la denuncia del Foro de Abogados de San Juan por desvío de fondos contra el contador Ernesto De León Maussion, el vicepresidente de la entidad Sergio Saffe Peña indicó que no comprenden cómo en gestiones anteriores no se descubrió la supuesta fuga de dinero, por lo que no descartan responsabilidades de los miembros o ex miembros del directorio.

En una entrevista para El Dedo en la Llaga, el representante del organismo que nuclea a los abogados sanjuaninos cargó las tintas contra el profesional que hasta noviembre de este año estaba encargado de las finanzas del Foro e indicó: "Cualquier aprobación de los balances de las asambleas anuales anteriores no quita la responsabilidad sobre el contador. Los montos desviados superan los de la denuncia inicial (500 mil pesos)".

Si bien las operaciones bancarias denunciadas en la justicia penal son transferencias de la cuenta del Banco Nación perteneciente al Foro a la cuenta personal de De León Maussion del Banco Santander, Saffe explicó que pueden haber terceros involucrados que hayan sido beneficiados, como se lo dijo a Tiempo de San Juan, y que por ello la revisión que se está realizando es a fondo. Aunque no serían terceros cualquiera, sino que podrían estar vinculados al Foro.

"Estamos buscando si tuvo ayuda de otros que fueron beneficiados o si contó con la gracia de algún miembro del directorio. No podemos entender cómo en gestiones anteriores no se advirtió esto. Iremos hasta las últimas consecuencias porque es muy grave porque no hablamos de una sola persona sino de otras que podrían estar involucradas, que deberán responder ante la justicia", manifestó.

En este contexto, el expresidente Marcelo Arancibia -quien tuvo su mandato de 2017 a 2019- señaló que durante su tiempo al frente del organismo se realizaron tres auditorías externas y en ninguna de ellas se descubrieron las operaciones del contador. "Estoy indignado, como el resto de los abogados que hacen su aporte. Sorprendido también porque estamos en presencia de un empleado infiel", aseguró.

La acusación penal señalaba un desvío de fondos de 500 mil pesos y, luego en su ampliación, la cifra alcanzó el millón de pesos; incluso Diario de Cuyo publicó este jueves que la suma sería de 2 millones.

Lo que la instrucción del caso que tiene al juez Guillermo Adárvez pretende dilucidar es desde cuándo se habrían realizado las operaciones y por ello pidió informes al Nación para tener el detalle de las transacciones de homebanking. Es que el sospechado de fraude realizaba tareas para la institución desde hace diez años, con acceso a claves. En las auditorías, aseguraron que han detectado desvíos en el 2019 y en el 2018, mientras la revisión continúa hacia atrás.

"Esto es una olla a presión que se puede destapar y desentrañar una trama que salpique a otras personas. Lo que hay hasta ahora es el dinero que se transfería pero hay que seguir los pasos de ese dinero, a dónde iba y quiénes se beneficiaban", indicó Saffe en la nota y agregó: "La gerencia del Foro a cargo debería ser evaluada por la justicia".

Con un manto de duda sobre la cuestión y con la prudencia debida, expresó que el contador pudo haber actuado solo tras ganarse la confianza de las autoridades anteriores, tal y como lo había dicho a este medio.

Sobre esto y como respuesta, Arancibia no se hizo cargo de ningún tipo de responsabilidad y recalcó que será la justicia la que deba determinar qué fue lo que sucedió y cómo De León operó. "Hemos sido víctimas de este hecho fraudulento que debe ser penado con todo el peso de la ley. Que tampoco Saffe se olvide que perteneció a mi primera gestión", alegó.