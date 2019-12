Condenada por matar a su marido en defensa propia, podría pasar las fiestas en su casa

Fue un caso emblemático en la historia criminal de San Juan por el nivel de discusión que hubo en la Cámara Penal. No había duda de que Guadalupe Andrada había asesinado a su pareja, identificado como Juan Pablo Ojeda, en la casa que compartían en Chimbas. De lo que sí había duda era si lo hizo en defensa propia o no. Y si fue en su defensa, si hubo -o no- exceso en dicha defensa.

Finalmente, el tribunal de la Sala Primera de la Cámara Penal (compuesto por los jueces Juan Carlos Caballero Vidal, Raúl Iglesias y Silvia Peña Sanso de Ruiz) creyó probado que la mujer lo mató en un contexto de hartazgo de violencia de género. Es decir, había sido en defensa propia. Por ello, los magistrados la condenaron a 5 años de prisión por homicidio atenuado por el exceso en legítima defensa.

El caso se fue hacia la Corte de Justicia, quienes ratificaron el fallo de Cámara. Andrada, quien era defendida por Filomena Noriega, cumpliría un poco más de la mitad de la pena -alrededor de 2 años y 8 meses- a fin de este año por lo que podría ser beneficiada por las salidas transitorias. De esta manera, podría pasar las fiestas en su casa, con su familia. El hecho había ocurrido a mediados del año 2017.