Este es el acusado de golpear y matar a otro hombre en Concepción

Su nombre es Juan Emanuel “El Nano” Pastén y es señalado como el hombre que golpeó y mató a Ricardo “Pata” Giménez el domingo último en Concepción, Capital. Lo detuvieron justamente este lunes a la madrugada cuando intentaba fugar de la provincia en un colectivo de larga distancia con destino a Córdoba.

Juan Emanuel Pastén, de 34 años, es muy conocido en los alrededor de la avenida Benavidez en Concepción y hoy por hoy es el único detenido y principal imputado en el homicidio de Ricardo Giménez, de 58 años. Pastén es un ex convicto del penal de Chimbas. Los que lo conocen señalan que pasó al menos tres veces por el Servicio Penitenciario Provincial por causas penales como robo y tenencia de estupefacientes, pero no estuvo muchos años.

Pastén conocía al “Pata” Giménez, quien tenía su casa en Villa El Salvador, en Chimbas, del lado Norte de la Benavidez. El domingo al mediodía, este último estaba tomando con otras tres personas en la puerta de su casa. En un momento dado se quedaron sin bebidas, entonces el “Pata” atravesó la avenida para ir a comprar a un kiosco del barrio Costa Canal III. Justamente en la intersección de Benavidez y Catamarca se cruzó con “El Nano” Pastén, que caminaba por la otra vereda, según la versión recogida por la Policía.

Giménez le largó: “vos no te la aguantas…”, en tono de broma, según las versiones. Al parecer, “El Nano” no lo tomó nada bien. Al contrario, se le fue encima y le respondió desafiante: “yo soy de los Pastén…”, de acuerdo al relato que dieron los testigos, indicó la Policía. En ese instante le pegó a Giménez, lo tiró al suelo y le propinó al menos una patada en la cabeza mientras permanecía en el piso, revelaron las fuentes. Este quedó tendido y no se movió más. Al rato constataron que estaba muerto.

Pastén se dio a la fuga. Después, los propios vecinos contaron a la Policía cómo se dieron los hechos. Los investigadores de la sección Homicidios de la Brigada de Investigaciones en principio detuvieron a los amigos del fallecido, pero sus relatos fueron coincidentes con los de otros testigos que indicaban que el autor del ataque fue “El Nano” Pastén. Es por eso que todo se centró en buscar de este sujeto, que finalmente fue detenido a la 1 de la madrugada de este lunes cuando intentaba escapar a Córdoba en un colectivo de larga distancia. Ahora permanece detenido por orden del juez Martín Heredia Zaldo, a cargo del Cuarto Juzgado de Instrucción, en la causa por homicidio.