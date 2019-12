Sanjuanina denunció a su vecino pervertido por sacar fotos a su hijo desnudo

Aberrante por donde se lo mire. La intimidad de una familia se vio vulnerada por vecino pervertido, quien le sacó fotos a la mujer mientras estaba con su hijo desnudo en el fondo de su casa ubicada en el barrio Licciardi, Rawson.

Según relató la víctima, el hecho ocurrió alrededor de las 13,30 del pasado miércoles cuando Agustina P. estaba en el patio de su vivienda limpiando la pileta para que su hijo pueda meterse. Ambos disfrutaban de una tarde calurosa cuando Pablo, vecino de la sanjuanina, se asomó por la pared lateral del inmueble para espiarla y tomarle alguna imagen mientras ella estaba tomando sol.

Agustina contó como fue el hecho angustiante: “Salí a limpiarle la pileta a mi hijo. Cuando terminé nos pusimos en el pasto a jugar con agua, él estaba sin pañales y yo en bikini mientras jugábamos le saqué unas fotos como toda madre hace. Luego, escucho el ruido de una cámara de un celular y miro hacia la pared porque yo estaba sola. Vi que mi vecino estaba allí, me miró a los ojos y se escondió. Yo me quedé paralizada. Lo único que hice fue agarrar a mi hijo y entrar a mi casa”.

Ella decidió escrachar al pervertido a través de las redes sociales en donde aparece con el celular. Luego, la joven realizó la denuncia en la oficina de seguridad de la Policía Central de la provincia ya que notó que el niño se encontraba desnudo.

“Después, viendo las fotos que le había sacado a mi hijo me di cuenta que se le veía la cabeza encima de la pared o sea que llevaba un rato ahí asomado porque las fotos las saque un rato antes de darme cuenta que estaba allí. Me siento horrible, me dio mucha impotencia. Ya no pueda estar tranquila ni en mi propia casa. Tengo miedo por mi bebé. Tengo una mezcla de emociones que no le deseo a nadie”, finalizó la sanjuanina.