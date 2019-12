Abuelos desalojados: no se irán y construirán una pared para separarla de su hija

La pareja de abuelos que no será desalojada de la propiedad del barrio Valle Grande y su hija tampoco se mudará de esa casa. Este viernes hubo un principio de acuerdo en el cual ésta última se compromete a ceder la mitad del terreno para que sus padres sigan viviendo en el precario departamento que construyeron y para ello levantarán una pared medianera para separar a las dos familias y no tengan contacto.

“Estamos más tranquilos, pero quiero seguridad. Necesito papeles firmados para que yo esté segura. Legalmente no sé qué pasara, pero ella tendrá que dejarnos vivir en paz. Es todo lo que quiero, vivir en paz con mi marido”, expresó Aurora Pérez, la mujer de 68 años que fue noticia esta semana junto con su marido porque su propia hija -una enfermera de 51 años- intentó echarlos de la vivienda que comparten en la manzana 32 del barrio Valle Grande, en Rawson.

El caso, dado a conocer por TIEMPO DE SAN JUAN, generó indignación a raíz de que la abuela es jubilada, lo mismo que su marido, Eduardo Julio Díaz de 72 años, quienes cobran la mínima y no tiene adónde ir a vivir. Esa vivienda, ahora en disputa, se consiguió por la larga gestión de Aurora Pérez y su marido, que siempre vivieron alquilando. Posteriormente ella decidió que su hija, Marcela Díaz, figurara como titular de la vivienda porque era madre soltera y no tenía un hogar para sus dos hijos, según contó la mujer mayor.

Después que les entregaron la casa, Marcela Díaz supuestamente propuso a sus padres que se fueran a vivir con ella al fondo de la propiedad y dejaran de alquilar. La idea era que le hicieran compañía y ayudaran a cuidar a sus hijos. La pareja de abuelos vendió su auto, incluso las herramientas del taller de don Díaz, y se mudó a ese lugar donde levantaron una construcción que sirve de dormitorio y cocina comedor. Esto fue hace 7 meses. Sin embargo, la relación entre los abuelos y su hija empezó a deteriorarse. Y todo estalló esta semana cuando Marcela Díaz supuestamente agredió a su madre y le exigió que desalojaran la propiedad, de acuerdo a la denuncia.

El escándalo fue mayor a raíz de que la historia se hizo pública. Hubo denuncias cruzadas. El caso llegó a un juzgado correccional, donde la abogada de los abuelos pidió una perimetral en razón de que señalaron que existieron amenazas y agresiones por parte de la hija. A la vez hicieron otra presentación en un juzgado civil.

Lo cierto es que, por ahora, no se llegó a la intervención judicial. A través de las gestiones de la abogada Fabiana Salinas –representantes de los abuelos-, personal de Dirección del Adulto Mayor intercedió y convocó a las partes para llegar a un acuerdo extrajudicial. Eso se concretó este viernes en la mañana y concurrieron la abogada y tres de los cuatro hijos –uno vive en San Luis-, entre ellos Marcela Díaz. Ahí les explicaron la situación y Marcela Díaz dio su consentimiento para que su madre continúe viviendo en el fondo de la casa. En dicho acuerdo, también quedaron en que Desarrollo Humano construirá el baño para los abuelos y una medianera para que ambos se mantengan separados de su hija.

“Todo fue un arreglo de palabra, pero el acuerdo será firmado el lunes y todos los hijos estuvieron de acuerdo”, señaló la abogada Salinas. Mientras tanto se pidió que dejen sin efecto o en suspenso la cautelar a través de la cual pidió perimetral para evitar el acercamiento de la hija.

Los abuelos están más tranquilos, pero son cautos. “Quiero papeles firmados para estar segura de que no voy a ir de acá. Ya no voy a hablar más del tema. Quiero que me deje vivir en paz en la casita que construimos. Que Dios la perdone. Algún día me va a tener que pedir perdón de rodilla, yo no inicie este problema. Lamentablemente fue ella”, dijo Aurora. En las próximas horas le traerán un baño químico, mientras tanto ellos van a una vecina para asearse.