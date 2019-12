Muerte en Villa Hipódromo: creen que hubo un forcejeo antes del disparo mortal

Crece la sospecha que, al menos, hubo forcejeo en el momento que Celeste Luna recibió el disparo en el rostro que le quitó la vida. Eso es la nueva hipótesis en la investigación por la misteriosa muerte de la joven de 21 años. Además, confirmaron que el principal sospechoso, el agente Matías Mallea, estaba en la habitación junto con la chica cuando se desencadenó el episodio dentro de la vivienda de calle Recuerdos de Provincia en Villa Hipódromo, Rawson.

La familia de Celeste Luna sigue creyendo que se trató de un femicidio, que Matías Daniel Mallea (24) la mató. “Pienso que él la mató, pero tampoco descarto que haya sido un accidente. De lo que estoy convencido es que ella no se disparó. En el lugar estuvieron los dos solos. Por eso quiero que este muchacho confiese si la mató, si fue un accidente o qué pasó. Si él lo ha hecho, que pague. No mató a un perro, mató a una persona joven que tenía la vida por delante”, expresó Vicente Luna, el papá de la joven fallecida.

Mallea, que trabajaba en la Seccional 34ta, está detenido desde el domingo por orden del juez de instrucción Guillermo Adárvez. “A mí no me cierra que ella se disparó sola y en un accidente”, agregó Luna. El primer informe del médico legista reveló que la joven recibió el disparo a la altura del tabique nasal, explicó un allegado al caso. Lo extraño es que el policía haya tenido el arma cargada. Los policías con experiencia señalan que cualquier efectivo de una fuerza de seguridad sabe, por principio básico, que jamás debe dejar la pistola con una bala en boca y menos al alcance de un civil y en la casa de uno.

Por eso todo es extraño. Primero se dijo que la chica estaba sola en la habitación, pero ahora fuentes policiales aclararon que en realidad el agente Mallea se hallaba junto a la víctima cuando ésta recibió el disparo mortal. También se señaló que, cuando llegaron los policías de la Subcomisaría de Villa Hipódromo, la víctima se encontraba en el piso del dormitorio, pero existen rastros que indican que ella cayó en la cama y que después la recostaron en el suelo, quizás para reanimarla. La Policía secuestró el colchón, aseguró el padre de la fallecida.

Si bien hay mucho hermetismo en la investigación, lo último que trascendió es que toma fuerza la sospecha de que hubo una discusión entre la joven y el policía, que forcejearon con el arma y en ese instante salió el disparo. Por eso es clave tener el resultado de las pericias para detectar rastros de pólvora y metal (por los restos del proyectil) en las manos de ambos con el fin de establecer quién accionó la pistola 9 milímetros. Esto, más la trayectoria de la bala y la posible posición del cuerpo de la chica y la de su pareja en el lugar del hecho, pueden ayudar a develar si fue un accidente o una acción deliberada, o sea un posible femicidio.

Mientras tanto, la familia de Celeste Luna la llora. Vicente, su padre, dijo: “Nunca estuve de acuerdo que se fuera a vivir con Matías, menos a esa casa. Pero él la presionaba y la manejaba para que se vayan a la casa de la madre. Mi esposa no quería, después yo la convencí que la dejarámos ir. Por eso me siento culpable, por no haber insistido para que no se vaya a vivir con Matías”.

Todavía recuerda lo que le pidió en aquel entonces. “Una noche los junté y hablé bien con Matías. Le dije: `mi hija se va con vos, pero me la cuidas para que no le pase nada´. Y me respondió, `no don Vicente, no se preocupe. Voy a cuidar a la Celeste. No se haga problema´. Y miren cómo me devolvió a mi hija. La sacaron en una lata de esa casa y la subieron a un camión de la Policía (por el retiro del cadáver y el traslado a la morgue). Me la entregaron en un cajón. Es algo que no lo comprendo y me va a doler toda la vida”, indicó Vicente Luna.