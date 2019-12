¿Por qué delitos acusan al ex intendente de Angaco y qué pena le cabría, si es culpable?

Tras ser denunciado por los miembros del Concejo Deliberante, el ex intendente de Angaco José Castro se presentó frente al juez del Quinto Juzgado de Instrucción para responder por los cargos que se le endilgan y, aunque se abstuvo a declarar ante la Justicia por estrategia de su defensa, aseguró a la prensa que es inocente y padece una persecución política.

Su abogado defensor Fernando Castro explicó a Tiempo de San Juan cuáles son los delitos por los que ahora su cliente es investigado por la justicia penal, quien aguardará hasta después de la feria judicial para ampliar su declaración indagatoria y contrarrestar la denuncia que pesa sobre sus hombros. Es que al ex jefe comunal lo acusaron de usar maquinaria y operarios municipales para una obra privada en Chimbas y por ello los ediles expusieron el caso en el ámbito judicial y policial.

Según lo que indicó el letrado, el principal delito por el que se lo denuncia es el que está detallado en el Artículo 261 del Código Penal Argentino, el de peculado. El mismo sostiene que "será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo" y agrega:

"Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública".

En este último punto, es por lo que el ex intendente debe dar explicaciones al juez Benedicto Correa. El defensor aclaró que no se trata de malversación de caudales públicos específicamente porque ese término en sí no existe, sino que es el que engloba al artículo en cuestión.

Por otra parte, aseguró que en la denuncia figura un concurso de leyes por lo que cabe la posibilidad de que se le imputen otros delitos relacionados con el incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos y el abuso de autoridad. Los conceptos mencionados engloban unos 11 artículos con diferentes penas provistas, que van de una multa económica a prisión o reclusión de un mes a cuatro años como máximo. (los que no son dirigidos a un militar y sí a un funcionario público)

A pesar del pedido de detención que realizó la fiscal Claudia Salica, como medida preventiva mientras la investigación judicial se desarrolla, Castro permanece en libertad después de que el magistrado que instruye el caso le concediera la eximición de prisión.