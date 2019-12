No dejaron ni las achuras: robaron $100 mil en mercadería de una carnicería de Rivadavia

POLICIALES

Unos ladrones atacaron de madrugada a una carnicería de Rivadavia y no dejaron ni las achuras. Arrasaron con toda la mercadería que tenían para la venta y se alzaron con un botín de 100 mil pesos, denunció su propietario. Los ladrones se ensañaron con esa zona: el mes pasaron saquearon la tienda de ropa que está justo al lado.

No es la primera vez que roban en el negocio La Nueva Carne situado en calle Meglioli, al Norte de Reconquista, frente al barrio Arturo Illia, en Rivadavia. Ramón Cataldo, el dueño, contó que anteriormente sufrió la sustracción de la recaudación del negocio por parte de un ex empleado que entró al negocio en la noche. A eso hay que sumarle que el 13 de noviembre último desconocidos irrumpieron de noche a la tienda Alondra, situada al lado de la carnicería, y robaron 600 mil pesos en prendas de vestir, calzados, bijouterie y otros productos.

El último ataque contra La Nueva Carne ocurrió el lunes a la madrugada y fue calcado a ese otro robo contra la tienda Alondra. Los ladrones utilizaron la misma metodología que aquel hecho de noviembre pasado, dado que accedieron al patio que da a los fondos de la tienda y de la carnicería. Ahí violentaron la puerta trasera y entraron al salón de venta del negocio de Cataldo.

El carnicero aseguró que robaron una media res, piezas de blanda y otros cortes, además de matambres y pecetos que tenían encargados para las fiestas y hasta las achuras. De paso, se llevaron también tres cuchillas que estaban a la venta. Cataldo estimó que sustrajeron más de 300 kilos de carne por un valor de 100 mil pesos, señaló Cataldo.

El negocio posee cámaras de seguridad en su interior, eso permitió establecer que el robo se produjo alrededor de las 3 del lunes. Los ladrones tomaron el recaudo de mover las cámaras para que captara imágenes de ellos. Se supone que después escaparon en algún vehículo.

Esto dejó en la quiebra al carnicero, que este lunes no pudo abrir el negocio porque no tenía mercadería. “Vivo de esto, no se hacer otra cosa. Ahora habrá que ver cómo se sigue trabajando”, expresó el comerciante. Por suerte, este martes le llevaron carne para volver a trabajar.