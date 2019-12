Niño grave con signos de abuso: la sospechosa actitud del padre que enciende las alarmas

El caso es estremecedor. Un niño llegó grave al hospital y quedó internado en Terapia Intensiva. Su madre dijo que se golpeó en la cabeza mientras se bañaba, que se durmió y no despertó más. Sin embargo, cuando los médicos lo revisaron no sólo constataron esa lesión sino también descubrieron algo peor: tenía signos de haber sufrido una violación. Como la última persona que había estado al cuidado del menor de 4 años era su padre, fue detenido y por el momento está en el centro de las sospechas.

Alojado en los calabozos de la Central de Policía, el sujeto sospechado de haber abusado sexualmente de su propio hijo -cuya identidad no se difunde para resguardar la del menor en cuestión- aún no ha sido llamado a declarar por el juez que ordenó su aprehensión, lo que se supone que ocurrirá la próxima semana, pero su actitud despierta cierta desconfianza según comentaron fuentes policiales.

Es que fuentes allegadas a la custodia del sujeto tras las rejas indicaron que su actitud resulta extraña, dadas las circunstancias. Mientras su hijo permanece internado y depende sólo de un milagro para sobrevivir, el padre no ha preguntado en ningún momento por la salud del chiquito, aseguraron. El diagnóstico del nene indica un severo trauma que lo mantiene inconsciente y con bajos signos vitales, aunque no sufrió una muerte cerebral como en un principio se había dicho.

En ese contexto, acorde al relato proporcionado por las fuentes policiales, el padre se ha mantenido en silencio y con una conducta retraída. "No habla, no pregunta por el niño, no dice nada", comentaron.

Por su parte, la investigación judicial avanza en dos ámbitos: el penal y el civil. El juez del Tercer Juzgado de Instrucción, Guillermo Adárvez, quien mandó a detener al padre, es quien instruye la causa de presunto abuso contra la integridad sexual del nene. Los informes médicos serán la clave para el magistrado para determinar cómo se produjeron las heridas en sus artes íntimas.

Por otro lado, en el Juzgado de Familia marcha un segundo expediente y en él lo que se intenta establecer es si existe una situación de maltrato infantil en la familia de la criatura internada. Es por ello que en conjunto con la Dirección de Niñez se trabaja para esclarecer el contexto que rodea a los otros menores implicados, es decir a los hermanitos: dos mayores y una bebé menor que el nene grave.