Nene en terapia, presuntamente abusado: los detalles de la declaración de la madre

Han pasado tres días desde que se hizo pública la noticia del nene de 4 años que terminó internado en el Hospital Rawson, inconsciente y con signos de haber sido abusado sexualmente. El pequeño todavía no reacciona, sus esperanzas de vida son mínimas y, según fuentes allegadas, depende de un milagro.

Muchas dudas surgieron sobre qué pasó durante las últimas horas antes de que el niño se descompensara, cómo fueron los hechos o por qué razón la madre decidió llevar al pequeño al Hospital. Es así que una fuente allegada a la investigación dio detalles del minuto a minuto que relató la madre a la Policía, desde que el pequeño se despertó junto con su mamá a las 6 de la mañana hasta el mediodía, horario en el que quedó inconsciente y no despertó nunca más.

El pasado martes 10 de diciembre, la madre del nene tenía que ir a primera hora con tres de sus hijos a un centro médico ya que tenían turno para un chequeo. Se fue con sus dos hijos más grandes -de 10 y 6 años- y la pequeña bebe de meses. En la casa quedó el pequeño de 4 años con su papá.

Pasaron las horas y cerca de las 9 de la mañana todos ya estaban nuevamente en la casa. Es ahí cuando la mamá vio que el nene iba saliendo del baño, al parecer después de hacer sus necesidades. Se levantó al instante y fue al encuentro con el pequeño, porque según denunció todavía no sabe limpiarse bien porque está aprendiendo. Al momento de higienizarlo, en vez de limpiarlo con el bidet o papel higiénico, decidió darle una ducha de cintura para abajo.

La madre explicó que abrió la ducha y aseguró que apenas el pequeño sintió que el agua lo tocó, se movió, trastabilló y se golpeó la cabeza. La mujer levantó al pequeño, lo observó y vio que no tenía ninguna lesión grave, es por eso que lo terminó de higienizar sin problemas.

Acto siguiente, le dijo que se fuera a cambiar porque le iba a preparar el desayuno, pero contó que el chiquito no quería porque tenía sueño y se quería ir a dormir. Sin oposición de la madre, el pequeño se fue acostar. Las horas pasaron y al mediodía, la mujer explicó que -preocupada porque su hijo no se levantaba- fue a verlo y, cuando lo intentó despertar, el niño no reaccionó más.

Con esta declaración y con la investigación bajo sumario, el juez Guillermo Adárvez decidió detener de inmediato al padre de este pequeño y tener bajo investigación a la madre.

¿Qué piensa la familia?

Según explicó una fuente allegada a este hecho, aseguran que los familiares cercanos al nene sabían que en este último tiempo el pequeño le tenía rechazo al padre, quien ahora permanece detenido sospechado por el abuso sexual de sus propio hijo.

Acorde al relato, creían que era porque el nene estaba enojado porque no estuvo cuando él era más pequeño. Otra de las cosas que dijeron y que encendieron las alarmas en ellos es que no le gustaba quedarse con su papá a solas y que cada vez que este hombre le hablaba, el pequeño lloraba.