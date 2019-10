Exclusivo: el juez fijó la fecha de indagatoria para el empresario acusado de agredir a la locutora

Este miércoles por la mañana, el juez que interviene en el caso del empresario acusado de agredir a su empleada de radio, una locutora sanjuanina, resolvió concederle la eximición de prisión que solicitó el denunciado y fijó la fecha para la declaración indagatoria, en la que se presentará en Tribunales para ofrecer su versión de los hechos.

Rodolfo Ridao, acusado de lesiones leves y amenazas agravadas por violencia de género en perjuicio de Claudia Vázquez, camina libre por las calles de la provincia tras haber permanecido cinco días prófugo, ya que todavía no se resolvía su situación procesal. Sin embargo, el titular del Quinto Juzgado Correccional Matías Parrón aceptó el pedido de la defensa a pesar de la objeción de la fiscal Silvina Gerarduzzi, que se trata de delitos excarcelables.

Tanto la representante del Ministerio Público como la abogada querellante Fabiana Salinas podrán apelar la decisión del magistrado y para ello tendrán tres días hábiles para hacerlo, pues consideran que Ridao debe permanecer detenido según sus exposiciones.

Mientras tanto, Parrón le puso día y hora a la presentación del empresario en el palacio de la Justicia que será este próximo viernes 4 de octubre por la mañana. Según adelantó su abogado defensor Elmo Migani, el empresario de medios contará cómo fueron los hechos que lo involucran y que parte de ellos quedaron en evidencia cuando el violento episodio quedó registrado al aire de la FM sanjuanina Bohemia.

A pesar de la oposición que puedan presentar las otras partes que componen la causa, su efecto es 'no suspensivo' con el curso del proceso judicial, acorde aclararon fuentes judiciales allegadas al caso.

Por lo pronto, Salinas que se mostró disconforme con la decisión de Parrón adelantó que una de las medidas que pedirán al juez será que Ridao sea sometido a pericias psicológicas, pues "no sólo hubo violencia de género, sino también violencia moral, laboral, psicológica y económica, inclusive".

Antes de la resolución, la representante de Vázquez había apuntado fuerte contra el empresario, sugiriendo que intentó chantajear a la Justicia.

"Estamos esperando que Ridao de señales de vida. No entendemos por qué no se presenta ante el juez. No queremos pensar que está poniendo condiciones para poder hacerlo", expresó.