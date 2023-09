El ''Círculo de confianza'', la evolución del ''Telar'' con la que habrían estafado miles

"Invertís 2 mil y en quince días cobrás 16 mil, no hace falta traer gente”, este fue el mensaje que hace semanas comenzó a circular a través de los grupos de compra/venta de San Juan por Facebook y ante el cual cayeron miles.

Se trata de una nueva metodología, una evolución de lo que antes se llamaba el "Telar de la Abundancia” y gracias a la cual una peluquera sanjuanina se habría alzado con casi 2 millones de pesos.

La propuesta era simple y atractiva: uno depositaba el dinero y días más tarde, sin tener que traer gente a la red, cobraba hasta ocho veces más de lo que había invertido.

El "Círculo de la Confianza” lo llamaron y la semana pasada 50 personas terminaron denunciando a la peluquera Laura García porque dicen que los estafó y se escapó con toda la plata. Pero desde la Policía explicaron a Tiempo de San Juan que la red estaría conformada, por lo menos, por dos mil personas.

La peluquería en Pedro Echagüe y Salta donde trabajaba la presunta estafadora. Su socia dijo a Tiempo de San Juan que a ella también la había estafado.

Cuando el escándalo con el "Telar de la Abundancia” explotó en el país y en la provincia con otra peluquera de apellido Nielson, que fue la primera en ser denunciada, la modalidad cambió de nombre para no llamar la atención.

"La Flor de la Abundancia” o el "Telar de la Abundancia”, así se conoció la primera modalidad de estafa que ahora mutó al "Círculo de la Confianza”.

Es que el gran problema del "Telar” era que la gente que ingresaba tenía que tomarse el trabajo de buscar dos personas más que pusieran dinero y así poder cobrar, pero cuando la cadena se rompía eran conocidos los que reclamaban la devolución del dinero. Tías, primas, hermanas y amigas terminaban pelando porque no cobraban lo prometido. Sin embargo, al no tener que involucrar gente conocida este problema parecía haberse resuelto, pero no fue así.

Según declararon a Tiempo de San Juan algunas de las personas que habrían sido estafadas por García, hubo gente que invirtió hasta 60 mil pesos y nunca vio los resultados.

García se fugó y ahora los pesquisas de Defraudaciones y Estafas la buscan por cielo y tierra.

La mujer se hacía llamar la "jefa” y era ella quien manejaba a todos los que ingresaban a través de grupos de WhatsApp. Se dividían en tres: los que ingresaban con 500 pesos, los que ingresaban con 2 mil y los que ingresaban con 10 mil. La rapidez para cobrar dependía del monto con el que la persona decidía meterse al "Círculo de la Confianza”.

Confianza, eso era lo que tenía que tener la gente para meterse ya que al momento de entregar el dinero no se entregaba nunca un comprobante de la transacción. La "Jefa” del Círculo era quien decidía el día de cobro y cómo distribuía la gente. Las personas se sumaban a los grupos de WhatsApp porque se enteraban de boca en boca o bien porque vieron el aviso en varios grupos de Facebook. Una vez adentro la peluquera era quien administraba todo y a medida que entraban nuevos "inversores” los que estaban primero cobraban.

Según explicaron los damnificados otra de las obligaciones era cobrar y volver a ingresar en uno de más dinero. Así el círculo nunca se rompía porque quien cobraba se volvía a meter en otro más caro. Pero luego de la primera tanda de afortunados empezó el problema, las cosas se descontrolaron y hubo un montón de gente que perdió dinero.

Roxana Cuello es una almacenera que dice haber invertido 40 mil pesos y no haber visto nunca los resultados.

Los presuntos estafados colapsaron la Central de Policía y en una tarde se recibieron decenas de denuncias.

Si bien desde la Justicia aclararon que no hay delito, el juez Guillermo Adárvez, del Tercer Juzgado de Instrucción fue el primero que libró una orden de detención contra la jefa del polémico círculo. Anteriormente, otra peluquera había estado en el ojo de la tormenta también por una presunta estafa con el "Telar” pero las denuncias nunca llegaron a buen puerto.