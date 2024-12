Un día antes de Navidad, el milagro de Ulises: una madre donó los órganos de su hijo y salvó 7 vidas

8 Mujeres Mónica Ruz, la monja que no teme hablar de nada y encontró en San Juan un lugar santo

“El padre de Uli cuidó a nuestros otros hijos (siete chicos), se quedó sin trabajo porque es albañil y con la pandemia no se podía salir de la casa. Casi todos los días durante esos nueve meses fui al Rawson a estar con mi hijo”, relató Jésica. Como sabían lo que iban a tener que enfrentar como familia cuando el niño recibiera el alta, a lo largo de esos largos meses empezaron a construir una habitación solo para Ulises. Y allí estuvo a lo largo de estos años, en los cuales una máquina lo ayudaba a respirar, otra aspiraba su saliva y un botón gástrico permitía alimentarlo.

La calidad de vida del pequeño iba disminuyendo año tras año. No hablaba y su cuerpo estaba totalmente paralizado. Después quedó ciego y cada vez sufría más. Este 2024 fue el más difícil. Es que en julio fue internado dos veces y en diciembre, por última vez. Jésica nunca había visto a Ulises sufrir tanto. El niño lloraba cuando le cambiaban el pañal, lloraba cuando lo tocaban. Estaba cansado.

Aunque no lo sabía todavía, los médicos terminaron confirmando lo que Jésica sospechaba. Y hace dos semanas recibió el peor diagnóstico: el equipo de salud que atendía al niño le informó que el daño neurológico era masivo y no había posibilidad de sobrevida a menos que continuara conectado a todas las máquinas que trabajaban por su cuerpito. La posibilidad de desconectarlo quedaba en sus manos.

Cómo decidir si desconectar a tu hijo, al niño que estuvo resguardado nueve meses en tu vientre. Al principio, Jésica se resistía a despedir a Ulises. No quería que partiera. No concebía un punto final. Hasta que un día decidió preguntarle a su pequeño si estaba cansado. Ulises respondió como pudo. Suspiró y lloró. Ella no pudo esquivarle al mensaje. Y rota, supo que lo mejor era decirle adiós.

Apenas supo interiormente que lo iba a desconectar, empezó a averiguar si podía donar los órganos del niño. Los médicos le hicieron un montón de estudios y encontraron órganos en perfecto estado, excepto los pulmones y las córneas. “Durante las internaciones de Ulises vi muchos niños partir porque no llegaba un órgano, vi sus familias destruidas esperando un milagro que no se dio. Pensé que, si la luz de mi hijo se apagaba, otras podían iluminarse gracias a él”, contó.

Sabiendo que iba a donar los órganos de Ulises, le festejó su último cumpleaños. Seis años. Le puso ropita linda, le pegó carteles en su box del Rawson y le dieron toda la alegría posible. Es que, aunque Ulises no podía hablar, su madre lo entendía. Amor de madre a hijo.

El 23 de diciembre llegaron los médicos del hospital Garrahan a las 9 de la mañana al Aeropuerto Las Chacritas. Una hora después, Uli estaba preparado para su último viaje. Lo sacaron en camilla al quirófano donde iba a realizarse la ablación. Hubo aplausos. Médicos y enfermeros lo despidieron como un héroe. Su madre, la mujer que siempre lo acompañó, estuvo con él hasta en el ascensor.

Después de varias horas, todo fue silencio en esa habitación del Rawson. Los médicos se llevaron los órganos de Uli a distintos lugares del país. Uli generó siete milagros navideños. Uli le dio vida a siete niños que estaban peleándole a la muerte. Uli venció el final. Uli trascendió.

En las salas velatorias de la Municipalidad de la Capital velaron al niño del milagro. Jésica decidió contar su historia. Aunque el dolor le traspasa el pecho, confía que tomó la decisión correcta. “Su luz se apagó, pero se encendieron otras”, dijo. Y así fue. El amor después del amor.