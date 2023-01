El joven de Rivadavia se llama Tomás, pero prefiere que lo llamen Tommy. Tiene 20 y es el mayor de tres hermanas, con quienes vive junto a su madre. Ellas fueron quienes lo convencieron para que saliera a mostrar su talento. Fue así que luego de 8 años de cantar en casa, Tommy decidió ir más allá. “Mi familia siempre me apoyó y son ellos quienes me dan fuerza para seguir”, señala el joven que está dando sus primeros pasos.

Los estilos que le gusta cantar son Reggaeton, Trap, Rtk Romántico. “He avanzado mucho con el paso del tiempo y me he cuenta de eso, de lo que he crecido y siento que voy bien. La meta es poder ser mejor de lo que fui ayer y seguir creciendo para poder profesionalizarme. Me gustaría ser músico profesional”, sostiene.

https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1618673719064539138 Tommy Nievas, el joven sanjuanino que trabaja, estudia y sueña con cantar a lo grande

Vive en Rivadavia, todos los días estudia y trabaja, pero su sueño es poder llegar a todas las personas con su música. Tommy Nievas, un artista emergente. pic.twitter.com/DpQ1tU56ke — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 26, 2023

Si bien sus sueños pasan por la música, realiza otras actividades en el camino para cumplirlos. Así es que se encuentra terminando sus estudios secundarios, y cuando no está en la escuela, o cantando, trabaja junto a su tío y la pareja de su madrina en la construcción, donde lo que gana lo destina no solo para ayudar a su familia, sino para alimentar sus sueños.

WhatsApp Image 2023-01-25 at 21.30.56 (1).jpeg

“Sé que cuesta mucho que la gente escuche la música de uno, soy consciente, pero también tengo mucha fe. Tengo que seguir luchando y jamás me rendiré. El día de mañana quiero ser cantante profesional y por qué no subirme a un escenario y cantar para miles de personas”, afirma el joven que tuvo la oportunidad de poder cantar ante los vecinos del Barrio del Carmen en un evento vecinal, como también en su barrio, pero sueña en grande.