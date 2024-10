Teresa Gómez, la angaquera que encontró la paz mental en su compañera de dos ruedas

Recuerda que hace unos días años sumó a la bicicleta a su vida, por recomendación médica. “Tuve estrés con fobia y el médico me indicó hacer natación, bicicleta o caminar. Es lo único que me iba a sacar de eso. Natación no era una opción, porque vivo en Angaco y tenía que trasladarme a Capital. Por eso comencé con la bicicleta. Mi hermano Cristian anda en bici, y con las cositas que le sobraban cuando la arreglaba, me armo una bici a mí, solo compramos un cuadro y empecé a andar. Me acuerdo que andaba dos kilómetros y no podía más. Hoy en día por ahí nos vamos a lugares, hacemos 100 kilómetros y lo hacemos como si nada”, comenta entre risas.