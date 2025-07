Miguel Ángel Jotayan, el generoso artesano que encontró su fuente de ingreso tras 'una vuelta de tuerca'

‘Jota Tuerca’ es el nombre de su emprendimiento en el que se prodiga con amplio abanico de creaciones, que van de un auto de Fórmula 1 a un casco de un cybersoldado: “Yo considero que hago artesanías a partir de metales reciclados. Reciclo y reutilizo metales. Cualquier clase de metal -tornillo, caños, tuercas, cadenas, etc- me sirve para para darle forma a lo que hago. Creo juguetes, adornos, autos, motos, tanques de guerra, helicópteros, veladores, portavinos, máquinas viales. Y todo lo que son vehículos lo hago con movimientos. La idea es que no tan solo lo usen de adorno, sino que también puedan jugar”, comentó Miguel Ángel, quien remarcó que porta un apellido de origen armenio.