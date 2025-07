Martín Rojas y su exquisito arte realista que pasea entre Messi y César Augustus

View this post on Instagram

Rebelde con estilo

Martín Javier Rojas Tello es el hijo mayor de una gran familia de 8 hermanos, papá y mamá. "Mi infancia la recuerdo con mucho cariño, podría decir que fui un niño feliz. Mi primaria fue en la escuela Sarmiento, mi secundaria fue incompleta debido a que no me gustaba estudiar. Mi época de rebeldía", cuenta.

En lo laboral, se define como emprendedor desde muy joven, excepto cuando vivió en España donde se ganaba la vida en diversas empresas. "Trabajé en diferentes lugares viviendo allí como inmigrante, lavando autos, pintando casas y de mozo de cafetería. Hasta que me fui interesando por la decoración de interiores , lo que me llevó a trabajar para empresas alemanas y españolas con capacitación en decoraciones artísticas para interiores de muros y revestimientos decorativos de estilo italiano y arábigo, entre otras", dice.

También pasó mucho tiempo en las Islas Canarias pintando en hoteles y diseñando muebles de madera y durlock para comercios.

En 2012 volvió a la Argentina y trabajó por su cuenta en obras de revestimientos como contratista y en emprendimientos gastronómicos.

En la actualidad trabaja sólo por y para el arte. "Hace dos años que decidí dedicarme al pulir mi técnica artística, lo cual sigo haciendo mientras estoy dejando listo mi atelier para que funciones como taller para dar clases artísticas, que en breve inauguraré".

"En lo personal me defino como exigente y metódico, trato de no dejar nada al azar. Pero también disfruto de la buenas compañías y amigos, apartando mi lado crítico, dice Martín que tiene pareja y tres hijos.

"A los 23 años me fui a España y volví a los 37. Hoy tengo casi 50 y después de tantos tropiezos y malas decisiones dejé todo para dedicarme al arte. Aunque cuesta muchísimo hacerse un lugar en la cultura pero entiendo que estoy en proceso creativo constantemente", afirma. La frase que quiere acuñar es: "primero hay que construir para desconstruir".

Sus obras las firma a veces como Martin Rotelo que es un abreviatura de sus dos apellidos. "Rotelo lo siento más artístico. Cuando el cuadro o imagen tiene algo que ver con emociones personales va como Rojas. Cuando es algo que me gusta que impacte al observador es Rotelo", advierte.

Dibujando y dibujando

"Como artista comencé hace unos 12 años dibujando y dando algunos talleres de dibujo para niños y adultos, hasta que hace poco más de un año empecé a trabajar con diferentes materiales quedándome con el óleo en mi preferencia", detalla.

"Podría decir también que si bien no me veía como artista, dibujaba y dibujaba desde los tres años de edad. Pero también hubo un tiempo largo que no toqué ni un lápiz, especialmente en mi década treinteañera", se confiesa.

Se considera un artista autodidacta en parte y, por otro lado, como un "buscador incansable de la perfección pictórica lo cuál me mantiene siempre en proceso".

En el pasado, Martín se movía con un estilo retratista, haciendo dibujos y retratos por encargo, entre otras actividades. Al considerarse un artista en proceso, cree y siente que definiría su arte como realista en cuanto a técnicas, y por gustos va decantando hacia el estilo barroco.

En su prominente carrera está comenzando a proyectarse en las redes sociales y mostrando sus obras en diferentes espacios. En 2024 expuso parte de su trabajo en conjunto con otros artistas sanjuaninos en la Estación San Martín. Y en agosto viajará a Barcelona para participar en una exposición, también en conjunto con artistas locales.

Las temáticas que más lo inspiran suelen ser difíciles de definir, asegura. "Todo inspira. Pero lo que más me atrae es al arte oscuro e inquietante al estilo Caravaggio, Goya o Beksiski",apunta.

Amor por Messi y fe en el futuro

"Mi vínculo con el deporte hoy es el de un fan más de todos aquellos artistas deportivos que hacen magia en sus disciplina especialmente 'Nuestro Capitán', Lionel Messi", analiza.

"La pintura de Messi que se puede ver en mi Instagram fue un impulso de funcionar el claro oscuro del barroco pero con la imagen de algo muy nuestro como Lionel", describe.

Martín está trabajando en varios proyectos. Uno de ellos es otra obra del futbolista de un gran tamaño y por la técnica que aplica al detalle, que suele tardar un poco más de lo habitual, pero ya casi está lista. La imagen de Messi mide 1.60 metros por 0.90.

Está convencido de que se puede vivir del arte en San Juan y en cualquier otro lugar. "Depende de cuánto necesito para vivir. Creo que en San Juan hay muchos artistas emergentes y muy buenos. Incluso pude ver mucho de esto cuando daba clases de dibujo en mi taller, me encontré con muchos niños y adolescentes con una gran capacidad de linea y orientación espacial en cuanto a resultados ilustrativos se refiere", sostiene.

En 2018, cuenta, organizó un concurso de dibujo para todas las edades y los mejores fueron los chicos y chicas de 12 a 20 años. Por eso cree que San Juan tiene futuro artístico.

En el futuro, dice, le gustaría proyectarse con su arte hacia el mundo. Y seguir trabajando en definir un estilo muy propio, experimentando técnicas. Incluso tiene intenciones de coquetear con la escultura. No descarta volver a vivir en el extranjero, ya que tiene a sus hijos viviendo en España. "Pero amo la Argentina y lo nuestro... veremos dónde nos lleva el arte", imagina.