El rawsino Lulito y su arte irreverente

WhatsApp Image 2025-05-12 at 17.31.46 (7).jpeg

Nació en Rawson pero de chiquito se fue a vivir a Mendoza, y cuando volvió empezó a trabajar como ilustrador. "Empecé a meterme en espacios culturales. Yo ahí me acerqué un poco a lo que eran los ilustradores de San Juan y a ver como más o menos eran sus trabajos. Yo empecé a notar que el mío se separaba un poco, porque yo empecé a crear como esta identidad sanjuanina, de generar stickers con frases que eran nuestras, y que yo veía que no se hacía, o sea, no se visibilizaba lo que era como nuestra cultura", cuenta.

En sus ilustraciones apela a frases, audios, lugares y todo lo que refiera a San Juan. "Tenemos muchas cosas de acá que por ahí no las vemos, no nos damos cuenta. Y yo, al alejarme un tiempo y volver, para mí se volvieron importantes. Por ahí yo creo que mucha gente dice o piensa que no le gusta, pero yo siento como que es re linda la forma en la que nosotros hablamos y nos expresamos, porque es parte de nuestra identidad", resalta.

WhatsApp Image 2025-05-12 at 17.31.46 (5).jpeg

Así, entre los productos que lleva a las ferias se pueden ver pequeños stickers que sacan una sonrisa, con "memes" como "saltó el colero", "ya está tonteando", "la calor". Todos esos decires populares entre los sanjuaninos. "Son cosas que a mí me gustan y que no se veía. Yo dije 'quiero crear una identidad y empezar a visibilizarla', e incluso empezar a mostrarla y vender", describe.

Con 30 años de edad, Lulito ha sabido incorporarse en el circuito cultural provincial, expone y da cursos, además de ser un emprendedor.

Al lado de sus stickers, ofrece pequeños libros con ilustraciones y relatos propios, como uno titulado Monstruo, habla sin tapujos sobre lo importante que es "salir del closet" y de otros temas relacionados con la sexualidad y con los prejuicios entre otras dimensiones. En su stand también se consiguen piezas de cerámica que encara con la marca "Rosa Ciruela", con un gusto exquisito, algunas en colores pasteles que contrastan con los fuertes de las tintas que usa en el papel.

WhatsApp Image 2025-05-12 at 17.31.46 (3).jpeg

Contracorriente

Estudió Artes Visuales, terminó de cursar la carrera y está en proceso de terminar la tesis, algo que le está llevando su tiempo. "Ya es la segunda vez que cambio de tesis. Y en su momento me costaba porque empecé haciendo una tesis que era sobre vírgenes y juguetes sexuales, pero justo en la universidad yo estaba hablando de vírgenes. Siempre está una mujer que está mirando como para abajo o para arriba pidiendo ayuda, yo quería hacer vírgenes que estén de frente, derechas, mirando hacia el frente, y vírgenes que sean como la virgen del aborto... Yo quería hacer vírgenes contemporáneas, vírgenes para la mujer de hoy. La figura de virgen es para expresarle, para pedir ayuda... Yo quería eso, yo quería que haya una virgen de las lesbianas, una virgen de las personas trans, una virgen que sea latinoamericana, que sea morochita, que sea gordita, que sea bajita, que no sea tan idealizada", cuenta.

WhatsApp Image 2025-05-12 at 17.31.46 (4).jpeg

WhatsApp Image 2025-05-12 at 17.31.46 (8).jpeg

Con estas ideas sigue abriéndose camino. "No sé si causó un revuelo enorme, pero sí causó muchísimos problemas en mí ante el problema de encontrar autores, encontrar la forma de escribir esa tesis. Una cosa es decir y otra cosa es llevarlo a cabo. La voy a hacer más adelante para mí, no para la universidad", afirma.

Su segundo proyecto de tesis trata sobre "lo monstruoso. Y de cómo, por ejemplo, se puede llegar a empatizar y llegar a conocer al monstruo. Y empezar a ver quién define y dice lo que es la figura del monstruo. Y por qué lo tomamos como algo malo y no como algo bueno".

Sus dibujos los plasma en láminas, en tarjetas, stickers, prints y soportes de todo tipo y tamaño, hasta imanes para heladera. "En su momento hacía otra cosa, ahora estoy haciendo fanzine, que también me está interpelando mucho, tanto el tema del escrito como de la imagen. La definición de fanzine viene de fan y magazine, de revista, que puede ser todo lo que uno quiera, el formato es muy variado e infinito, se puede hacer de muchas maneras, y los temas que abarca también. Es como que se puede hacer de todo un poco. Pero personalmente a mí lo que me interpela y me interesa siempre son los temas sociales".

WhatsApp Image 2025-05-12 at 17.31.46 (1).jpeg

Lulito destaca que "a mí me gusta mucho hablar no solamente de diversidad de todo lo que conocemos, sino también diversidad de cuerpos. Yo presenté una obra de arte en el (salón) Conte Grand en la cual una hegemonía era crear un canon de belleza a partir de cuerpos gordos. Entonces a mí me interesa mucho lo que es hablar de la intersexualidad, hablar de lo que es diversidad de todo. Entrar no solamente en temas como la comunidad indígena, sino que hay que empezar a hablar de lo otro, de gente que se está quedando medio al margen. Y ver eso me interesa mucho".

Su meta es siempre transmitir un mensaje. "A mí no me gusta el arte por hacer. Me gusta transmitir, comunicar. Que el arte siempre, en toda la historia, hizo eso. El arte habla", dice.

image.png Algunas de las últimas ilustraciones de Lulito.

Cerámica para contar

Con su hermana encaró la marca Rosa Ciruela, moldeando piezas de cerámica que son ornamentales y funcionales. "Lo habíamos empezado a hablar y eventualmente ella se tuvo que ir. Y ahora me dedico yo solo a lo que es el emprendimiento. No solamente voy a ferias. Sino que también estoy llevando mis piezas al Chalet Cantoni, como parte de La Tiendita".

WhatsApp Image 2025-05-12 at 17.31.46.jpeg

También su cerámica es muy especial: "Mis piezas de cerámica son todas ilustradas. Todas con diseño único. Es muy raro que se repita. En mi casa yo hago las piezas de cerámica, son todas hechas a mano. Son todas moldeadas y pintadas a mano. Muchas de las tazas de las piezas de cerámica me llevan muchas horas".

Lulito, por ahora, vive del arte. O al menos lo intenta. "En estos momentos está complicado. Pero se puede", confiesa. Planea recibirse y poder armar su propio taller de cerámica. También enseñar. Y concluye: "Está muy lejano. Pero algo enseño. Siempre, siempre, siempre".