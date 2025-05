De la crisis al taller propio: la historia de Norma Aballay, la costurera sanjuanina que inspira a otras mujeres

“ Me separé. Con lo que me pagaron después del divorcio me compré una Overlock y la sumé a la máquina de coser de pedal que tenía mi mamá ”, recuerda Norma con orgullo. Fue el primer paso para empezar a salir adelante en un momento muy difícil.

La oportunidad laboral llegó con un aviso que pedía costureras. “Tuve la suerte de que me atendió el dueño y me preguntó si tenía máquina. Le dije que dos. Y me preguntó si podía ir a buscar un modelo de guardapolvo para empezar a trabajar”. Así comenzó a confeccionar 20 guardapolvos por semana, una producción que ayudaba a sostener a sus tres hijos en edad escolar. “La cuota alimentaria no alcanzaba. Era muy grande el gasto”, cuenta.

Con el tiempo, su hermana también se sumó al emprendimiento. “Ella trajo una máquina de coser que era de la suegra. Y empezamos a trabajar juntas”. El esfuerzo compartido tuvo su recompensa: la empresa textil les prestó más máquinas y aumentaron la producción. Más adelante, en la intendencia de Mauricio Ibarra, Norma accedió al programa Manos a la Obra, con el que recibió tres máquinas de coser más.

Hoy, Norma dirige un taller familiar con 15 máquinas donde confeccionan camperas para la minería. Pero su historia no termina ahí. Cuando Carlos Munisaga asumió como intendente de Rawson, la convocó para ser parte de la escuela de oficios del municipio, donde hoy da clases a 30 alumnos, enseñando diseño y manejo de máquina de coser.

“Es un oficio muy lindo para salir adelante. Siempre te va a generar dinero”, asegura. “Cuando las mujeres nos separamos, nos preguntamos qué vamos a hacer, cómo vamos a salir adelante. Nos ahogamos en un vaso con agua. A mí me gusta ayudar. Si tenés salud y buenas manos y piernas, lo mejor es hacer algo y aprender”.