Oscar Rodríguez: un alma flamenca en el periodismo sanjuanino

Cuando Oscar Rodríguez camina por las calles de San Juan, no pasa desapercibido. “Me para mucha gente”, dice con humildad. No es para menos: lleva más de 25 años siendo una de las voces más cercanas, queridas y auténticas del periodismo sanjuanino. Pero su historia, como las que él cuenta en sus móviles, va más allá de micrófonos y noticias: es una vida marcada por la pasión, la identidad y el amor por sus raíces.

image.png

En 1997 debutó oficialmente en los medios con el programa Alma Flamenca, en Radio Cordillerana. Un año clave: hubo elecciones y los dueños de la emisora lo probaron como movilero. “Les gustó y me empezaron a llamar”, cuenta. Desde entonces, nunca dejó de estar en la calle, cubriendo la realidad sanjuanina. Pasó por Radio Centro, Radio La Voz y desde hace casi 13 años también forma parte del equipo de Telesol.

Oscar es un periodista de calle, de cercanía, de esos que prefieren la espontaneidad del móvil antes que el silencio de una redacción. “La gráfica me gusta, pero me aburre. Me cuesta estar callado”, admite entre risas. Su verdadero motor está en el contacto directo con la gente: detectar necesidades, transmitirlas y, muchas veces, ayudar a resolverlas. “Siempre me dicen que pido mucho por la gente, pero nunca para mí”, reconoce.

image.png

Más allá de su oficio, Oscar es un enamorado de España y del flamenco. Hijo de madre emigrada a los 19 años y nieto de cuatro abuelos españoles, creció entre juergas flamencas, discos de pasta y reuniones familiares llenas de coplas. “Mi alma es flamenca”, dice. Esa herencia cultural fue la que lo llevó a crear Alma Flamenca, un programa hace un mes volvió al aire los jueves de 20 a 22, y que combina música, cultura y comunidad. Aunque planifica cada emisión, reconoce que es el público quien termina armando el programa en vivo: “La gente me modifica todo al aire, y me encanta que sea así”.

Un sanjuanino en el programa de Mirtha Legrand y el regalo que emocionó a Isabel Pantoja

Su vínculo con el mundo artístico lo llevó incluso a conocer a dos figuras icónicas: Mirtha Legrand e Isabel Pantoja. En el año 2000, cuando era cadete de una farmacia y hacía Alma Flamenca en la radio, viajó a Buenos Aires para participar en el programa de la reina de los almuerzos, donde entregó a la cantante española una distinción como Ciudadana Ilustre de la Canción en San Juan. También obsequió a ambas una imagen de la Virgen del Rocío, de quien es devoto. La emoción fue tal que Pantoja rompió en llanto y dijo: "La que faltaba ya está aquí’”.

image.png

Oscar es también locutor nacional, con carnet habilitado y le quedaron tres materias para recibirse de Técnico en Periodismo, pero nunca dejó de crecer y formarse en los medios de comunicación de la provincia. En sus inicios, pensó en estudiar medicina, movido por el cuidado de su madre diabética, pero el llamado de la comunicación fue más fuerte.

Hoy, con más de 50 años, dice que hace lo que ama y que todavía se emociona cuando hay niños involucrados en los accidentes: "Eso me destroza. Me ha pasado estar al aire y tener que salir porque no podía seguir hablando”, confiesa.

image.png

El apodo “Gallego Rodríguez” se lo puso un amigo de la secundaria, al ver su devoción por la cultura española. “Hasta los funcionarios me dicen Gallego", afirma.

De aquí a diez años, Oscar se imagina igual que hoy: con menos pelo, más arrugas, pero con la misma pasión. “Tendría que darme un vuelco la vida para cambiar de rumbo. Esto es lo que amo”, asegura.

Y mientras siga habiendo una calle que recorrer, una historia que contar o un oyente que pida una copla desde el otro lado del micrófono, Oscar Rodríguez —el Gallego— seguirá ahí, con su alma flamenca y su voz inconfundible, haciendo del periodismo una forma de vida.