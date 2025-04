Luchi Arustizia, el ejemplo de una vida dedicada a dar y no recibir nada a cambio

Luchi Arustizia (25), reconocida cantante de cuarteto y reggaetón de Rawson, es un claro ejemplo a seguir . La sanjuanina tomó una iniciativa única: dar lo que tiene y no recibir nada a cambio. “Lo hago de corazón, no quiero nada a cambio. Todo lo hago a pulmón para todos aquellos que más lo necesitan”, comenta a Tiempo de San Juan.

Su objetivo es ayudar. “La gente se comunica conmigo y voy donde me dicen que me necesitan", dice Luchi. Durante estos años estuvo involucrada en varios eventos de caridad y este último fin de semana estuvo junto a los vecinos del departamento de Angaco. “Estuve en un lugar conocido como el ‘callejón oscuro’. Una zona donde vive poca gente y está muy alejado de la villa del departamento. Me pidieron que haga algo por ellos y haré lo posible”.

La joven juntó algunos alimentos y otros objetos para darle a los vecinos de esta zona, pero tiene pensado hacer un evento a beneficio para que aprendan sobre modelaje y música. “Solo necesito un lugar público, un salón o plaza para hacerlo. No pido más. La idea es ayudarles y que puedan están en contacto con todos”.

Luchi está organizando un show bailable. “Fui el domingo, se los prometí y voy a cumplirlo”, manifestó.

Luchi dice a este diario que su fin no es hacer política y que no le interesa en lo más mínimo. “Yo quiero ayudar, es lo que quiero y daré lo poco que tengo para que la gente pueda estar bien. Los ayudaré con mis conocimientos en la música, en el modelaje o lo que aprendí en la carrera que estudié como enfermera auxiliar”.

Luchi Arustizia en el mundo del modelaje y en la música

La joven no ha dejado de lado estos mundos y todos los fines de semana está presente en un show. Durante este tiempo ha realizado diferentes cursos para perfeccionar su técnica y sigue siendo llamada a todos los eventos.

En algunos de ellos también muestra sus dotes en el modelaje, ya que ella tiene una diplomatura realizada en Buenos Aires. Su fin es hacer diferentes cursos en Rawson y Angaco para nivel personal. Como así también utiliza esta profesión para hacer modelajes a beneficio, así fue parte de diferentes eventos como en Caucete, 25 de Mayo, San Martín, Angaco, Rawson, entre otros.

Luchi es así, una joven con quien se puede contar para poder ayudar…