Lucas González, el alumno-profesor flechado por el dibujo

Desde su casa en el capitalino Barrio Frondizi, Lucas comenzó el relato del camino andado diciendo: “Desde los 4 años más o menos que descubrí el mundo del dibujo, de los colores y gracias a Dios tuve siempre el acompañamiento de toda mi familia. Me dieron la oportunidad de formar de cuanto taller o curso de dibujo había. Cuando cumplí los 12 empecé a ir a una colonia artística que se llama ‘Vacacionarte’, que actualmente sigue funcionando en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, y eso incentivo a que ya dejara de verlo como un mero hobby y lo tomara como una carrera a seguir ”.

image.png

“Estoy a 6 materias de recibirme y después pienso en abocarme a tener un taller propio, con más espacio y comodidades para seguir enseñando. También me gustaría ir a otra provincia o tal vez otro país para seguir aprendiendo de otras culturas y otras formas de dibujo”, sumó el joven González.

En cuanto al curso que está dictando, el único artista de esta rama de los González dijo: “Estoy dando un taller de dibujo destinado para todas las edades. El objetivo del taller, que doy en mi domicilio, es explorar y profundizar los intereses de cada chico y chica y con las herramientas que yo he ido recolectado en este tiempo ayudarle a que pueda explotar sus capacidades”.

WhatsApp Image 2024-09-24 at 19.12.48.jpeg

El también aficionado a la jardinería y la escritura de novelas, intentó definir cuál es el escenario que más disfruta dentro de las artes plásticas. “Yo sigo más que nada la rama del retrato. Me gusta mucho ver las expresiones y como ellas pueden transmitir tanto. Una mirada, un gesto, te puede transmitir hasta los rasgos psicológicos de una persona. En este último tiempo estoy incursionando en lo que es el mundo de las figuras fantásticas, animales y criaturas mitológicas. Me he especializado en el dibujo con lápices de colores o lápices de madera. Es mi zona de confort. Y ahora por la facultad estoy empezando a probar con las acuarelas”.

“He hecho varios retratos familiares, algunos autoretratos, pero la mayor parte los hago por encargado. Uno de los últimos fue el retrato de un nieto que le iban a regalar a una abuela que cumplía 80 años. Y también realizo retratos de mascotas, que actualmente es una corriente muy viva. La relación de algunas personas con sus mascotas es muy fuerte y yo lo vivo como una manera de poder acercarlos un poco más”, sumó Lucas.

Por último, Lucas resaltó que partir de este año participa en la feria que organiza la municipalidad de la Capital, dentro de la convocatoria que se hizo para crear un registro de emprendedores y artesanos.