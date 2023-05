Las mil facetas de una de las caras más conocidas de San Juan

Su voz ha sonado en los micrófonos de grandes emisoras de San Juan. Sus primeros pasos los dio en Radio La Voz, con apenas 26 años y todavía siendo un estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. También pasó por LV5 y actualmente tiene su programa todas las mañanas en Antena 1. Fue movilero de Canal 8 y Canal 13, lo que convirtió su rostro en uno de los más conocidos de la provincia. Sin embargo, más allá de su pasión por el periodismo, Jorge se considera un emprendedor, pues siempre a la par de su carrera como profesional de la comunicación ha ido incursionando en otros rubros, los que lo han llevado a ser delivery, heladero y hasta dueño de una de las canchas de futbol 5 más grandes de la provincia.

1186165_729868793706074_1621011558_n.jpg

“Soy un emprendedor. Desde muy chico me la fui rebuscando y abriendo mi propio camino. Al punto de decirte que fui el primer delivery de San Juan. Era repartidor de la parrillada Las Leñas, en la moto de mi hermana, que se la robaba mientras ella dormía”, cuenta entre risas a Tiempo de San Juan.

Después de eso, con la indemnización que le pagaron cuando lo despidieron de la parrillada, Jorge abrió una heladería en la que le fue muy bien, hasta que una empleada lo llevó a juicio y perdió. "Era amiga de una de mis hermanas. En invierno vamos a costo con los helados, por eso le tenía que dar de baja. Pero como estudiaba en la Universidad Católica nos pidió que no la echáramos. Hicimos el esfuerzo y la mantuvimos. En octubre se dio por despedida y nos hizo juicio”, recordó.

Lejos de bajar los brazos, Jorge siguió en busca de su camino. Y lo encontró en su pasión: el fútbol. Técnico en Periodismo Deportivo, desde hace años preside el club de futsal Los Álamos, de Rivadavia, y ahora dueño de “La Petro”, uno de los predios más grandes de canchas de futbol 5 de la provincia, en el que junto a su hermano Cristian y su hijo trabajan con mucho empeño y pasión para que el emprendimiento siga creciendo.

31b17003-bf1c-46df-8a6c-14fabb8c65ca.jpg

“En las canchas hacemos de todo. Con mi hermano vamos todas las tardes y nos encargamos de hacer todo tipo de mantenimiento en el predio, atendemos la cantina y hasta mi hijo se pone la camiseta y juega para algún equipo que le falte un jugador. Le ponemos mucho amor”, contó Jorge.

Sus mejores anécdotas como periodista

El día que “correteó” al ex presidente de la Nación, Néstor Kirchner

“Me acuerdo una de las visitas de Néstor a la provincia, cuando Gioja era gobernador. Yo iba en la moto relatando por handy, en una de las radiomoto que utilizaban en la radio para relatar ciclismo. Fuimos hasta el aeropuerto y el plan era seguir todo el camino hasta el Centro de Convenciones, donde iba a tener una actividad. La cosa se complicó a la altura de la Plaza de Santa Lucía, por el embotellamiento tuve que bajarme y seguirlo al trote. Me acuerdo que en la puerta del Colegio Don Bosco se para la movilidad y por la ventanilla Néstor me pregunta si me quiero subir y seguir el camino con él. Ante los nervios le dije que no y seguí corriendo al lado de la camioneta hasta el final del trayecto. Cuando llegamos al Centro de Convenciones me dijo si yo era el loco que lo había correteado todo el camino y me dio un abrazo”

La primicia farandulera de Maradona

Maradona había venido a San Juan por el Super Bowl. Estábamos en la sala de conferencias y eran todos periodistas de afuera y el único de San Juan era yo. Entra Maradona y nos dicen que le podíamos hacer una pregunta cada uno. Me acuerdo que estaba medio molesto, no respondía muy amablemente y era mi turno. Yo me la jugué y le pregunté si era verdad que un jugador de fútbol andaba visitando su casa. Me miró, sonrió y me dio a entender que sí. Al poco tiempo se confirmó el romance entre el Kun Agüero y su hija Gianina.

El secuestro de María del Carmen López, la esposa del reconocido empresario sanjuanino, Eduardo “Chiqui” Barceló

“Voy entrando a Casa de Gobierno para cubrir una actividad de la agenda del Gobernador y veo a infantería salir como locos. Empiezo a preguntar qué había pasado y me dicen que habían encontrado a la esposa de Barceló, quien llevaba varios días secuestrada. Llamo al 101, que en aquel entonces era como el 911, y le pregunto a la mujer que me atendió si era verdad. Me dijo que sí, que era en el Barrio Solares, así que nos fuimos de inmediato. Llegamos al barrio y vemos varios patrulleros, así que los empezamos a seguir. Llegamos al lugar y llegó gendarmería. Los secuestradores estaban adentro. Era muchísima la adrenalina, no sabía ni qué hacer”