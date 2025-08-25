La sanjuanina que dejó de lado la profesión para cumplir su sueño y llegó a endulzar los sentidos de "Miranda!"

Rocío Fernández terminó la secundaria y comenzó a estudiar con vistas a su futuro, pero incluso en ese entonces no estaba ni siquiera en sus planes el presente con el que se encontraría ahora, a sus 25 años, convirtiéndose en una joven emprendedora que dejaría todo por cumplir su sueño: ser pastelera. Con un proyecto que ya tiene bastante seguidores, logró llegar con sus delicias al grupo pop “Miranda!”, siendo sin duda uno de sus logros más memorables hasta el momento.

Todo comenzó durante la secundaria. Rocío reconoce que la comercialización no solo le gusta, sino que también es buena en ello, y con algunas compañeras se organizaban para vender panificaciones dulces durante los fines de semana. En aquel momento, mezclase entre harinas y merengues era más una cuestión de hobby. Así lo creía ella como su familia, pero la pastelería comenzó a ganar más terreno en su vida.

image

“Un día me propuse dejar de lado lo mío y dedicarme a lo que me gustaba, que es la pastelería”, confiesa segura de su decisión. Es claro que la pasión fue mayor, pero hubo un episodio que se volvió determinante.

image

Rocío narra que cuando se recibió en el profesorado de Educación Física, comenzó a trabajar, y aprovechando las oportunidades que iban surgiendo llegó a tener tres trabajos, en distintos espacios. Los mismos le demandaban prácticamente todo el día, yendo y viniendo de un lado hacia otro. El estrés y el dinamismo la llevó al extremo tal de tener un ACV Isquémico. “Recién ahí me hizo el clic de todo lo que trabajaba, y al mismo tiempo no sentía el gozo”, comenta. Y agrega: “Si iba a trabajar tanto, quería que fuera en algo que me apasione”.

Y así fue como, priorizaron sus deseos, dejó su profesión de lado y comenzó a incursionar en la pastelería, aprendiendo todo aquello que no sabía, perfeccionando su técnica, experimentando y desarrollando su propia marca “Rocibel”.

image

Reconoce que ser emprendedora hoy no es algo sencillo. Las frustraciones están a la orden del día, pero procura que eso no se vuelva un impedimento para darle continuidad a su sueño.

Actualmente cuenta con un espacio en la casa de sus padres, donde realiza sus dulces creaciones, mientras promociona todo por medio de las redes sociales, trabajando por encargue. Pero sus ambiciones van un poco más allá.

image

Espera para el 2026 contar con la disponibilidad al 100% para darle a su negocio el impulso que desea.

“La idea es pasarme a un lugar más grande donde pueda montar el taller con un local para tener los productos diarios. La intención es apuntar a un local donde la gente pueda ver todo lo que hago”, detalló.

El lore de la torta de Rocío que llegó al staff de Miranda!

En el perfil de Instagram de la pastelería, Rocío comparte detalles de una aventura que vivió el mes pasado y que sin duda formará parte de sus mejores recuerdos. Todo se dio durante la visita de Miranda a San Juan.

Cuenta que tanto ella como su pareja son muy fanáticos de la banda pop y, aprovechando la visita de la banda a la provincia y que contaban con entradas para ir al recital, no descartó la posibilidad de poder llegar a ellos con algo de su creación.

“Quería hacer algo creativo, que les llamé la atención y decidí hacer una torta con el hotel. Fuimos a probar suerte, porque no conocíamos a nadie, no teníamos ningún contacto”, cuenta.

Rocibel | Pastelería en San Juan on Instagram: "RECAP de una noche inolvidable Simplemente GRACIAS #torta #sanjuan #miranda #showmiranda #pasteleria"

Pese a los aspectos negativos que podría presentar el plan, Rocío llegó hasta el Aldo Cantoni el pasado 19 de julio con la torta en sus manos. Afortunadamente logró dar con una manager de la banda que se comprometió a que el presente llegara a los destinatarios. Y eso fue lo que sucedió.

“A los 20 o 30 minutos que se llevaron la torta vi que subieron la historia desde la cuenta de Miranda. Fue una emoción pura. Era algo que no me esperaba realmente”, comenta aun con la emoción en su voz.

Las repercusiones continuaron minutos después con un intercambio de gestos con Ale Sergi, quien desde el escenario le dio a entender a Rocío y su pareja que había probado la delicia. Incluso un mensaje por Instagram le confirmó luego que la habían probado todos los miembros de la banda, incluidos Ale y Juliana.

Rocibel | Pastelería en San Juan on Instagram: "¡PARTE 2 DE ESTA HERMOSA EXPERIENCIA VIVIDA EL SÁBADO! Gracias a todos los que formaron parte! A cada persona que envío un dato para colaborar, a quienes nos ayudaron a llegar, quienes enviaron un mensaje de aliento y muchas buenas vibras Gracias @mirandaenvivo @julianagattas @alejandrosergi omargaray03 @apa_agencia #Viral #torta #showmiranda #SanJuan #pasteleria"

Sin duda toda esta experiencia representó una renovación de energía, la necesaria para convencerse que sus decisiones son las correctas y que el futuro será prometedor si sigue su sueño convencida que es lo mejor.