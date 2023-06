La sanjuanina que creó una "ruta de gluten free" para los celíacos de la provincia

"Comiendo Gluten Free nace alrededor de dos meses atrás, la cree como un hobby y de apoco fue creciendo porque ahora tengo mucha respuesta de los chicos que me seguían", contó Juli a Tiempo de San Juan.

La página de Instagram está en sus inicios pero ya tiene una fiel comunidad de seguidores que no solo presta atención a los consejos de Juli sino que, además, le recomiendan lugares para ir a comer.

@comiendo_glutenfree reúne reseñas de distintos lugares en la provincia de San Juan que elaboran comida para celíacos. Juli los visita, escribe una reseña y le recomienda a otras personas con celiaquía que buscan información de dónde comer rico y sano.

comiendo gluten free.png

"Cuando yo era chica no había tanta información fue difícil en un país donde no había casi nada, lo único que comía eran galletas de arroz. Me pasaba que cuando yo iba a los cumpleaños de 15, por ejemplo, tenía que ir cenada porque nada de lo que servían lo podía comer", recordó Juli.

Fueron todos esos episodios que Juli vivió lo que la llevaron a crear su página de Instagram que sigue sumando seguidores de la provincia.

WhatsApp Image 2023-06-26 at 20.41.33.jpeg

"Recibo muchos mensajes lindos pero los mejores son cuando me dicen que se sienten contenidos porque la información hace que comer como celíaco sea más amigable", contó.

Hoy, Juli tiene 27 años y es Licenciada en Kinesiología y Fisiatría pero igual dedica parte de su tiempo a sumar nuevas reseñas a su página para que cada vez sean más los sanjuaninos que aprenden juntos a comer rico y sin TACC.