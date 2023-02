La música, una nueva oportunidad para subirse a la vida

Lautaro y Marcelo son de Santa Lucía y a menudo llegan hasta el Parque de Mayo a ofrecer su mini show con el objetivo de poder salir adelante.La idea nació después de muchas noches en vela pensando cómo salir adelante. Ante la negativa a la hora de conseguir un trabajo decidieron ingeniárselas y ofrecer una propuesta diferente a los sanjuaninos.

4c36fb85-2deb-4d39-8e84-dc96a9033d2c.jpg

"Una noche estábamos pensando qué podíamos hacer y se me ocurrió que Lauti podía demostrar su hermosa voz cantando en el parque. Además de hacerse conocer, eso nos podía ayudar a conseguir algo de dinero", comentó Marcelo, el "mánager" sobre cómo nació la propuesta.

Las reacciones son siempre de sorpresa. Claro, es que, si bien son muchas las propuestas que ofrecen los emprendedores en el parque, casi nunca es una canción.

"La gente se queda encantada, hay muchos que nos piden que le cante una más y yo no lo puedo creer. Siempre que termino le agradezco a Dios por la oportunidad que me da, por mi voz y agradezco mucho que a la gente le guste escucharme", expresó Lautaro.

Hermanos cantan

Si bien sus sueños pasan por triunfar en el mundo de la música, hacen todo tipo de "changas". "Limpiamos fondos, veredas, ponemos membranas, lo que sea, lo que salga. Ojalá algún día podamos vivir de la música, yo cantando y Marcelo acompañándome y guiándome como lo hace desde siempre", agregó Lautaro.

El esfuerzo va dando sus frutos:

Gracias a los videos que sube en sus redes sociales, Lautaro tuvo su primera oportunidad: fue contactado por la banda cuartetera sanjuanina Holala y grabó su primer tema, con videoclip y todo.