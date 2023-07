El sanjuanino que de niño se subía al techo a admirar las tormentas y ahora las estudia

“Era muy chiquito cuando me empezó a interesar el tiempo. Al principio eran las tormentas lo que más me llamaba la atención. La verdad es que no sé por qué, nadie en mi familia se dedica a eso. Recuerdo que mi mamá me sacaba de las ventanas y me decía: ‘No mirés, que te va a caer un rayo’”, relata entre risas.

Fue entre los 17 y los 18 años que empezó a indagar más allá de la observación. “Buscaba páginas de meteorología, sentía pasión, por así decirlo, y fui aprendiendo de a poco. Lo que más me gusta es el tema de los pronósticos saber cómo va a estar el tiempo y que no me agarre nada por sorpresa. Hace 10 años no había tanto acceso a esos conocimientos. La mayoría de las cosas que encontraba estaban en inglés, pero me las ingenié para saber cómo funciona la atmósfera y cómo hacer un pronóstico”, confía.

ezequiel 1.jpg

En el momento en que debía elegir una carrera universitaria y ante la imposibilidad de estudiar sobre la especialidad en San Juan, Ezequiel decidió buscar lo más cercano y comenzó a estudiar el Profesorado en Geografía. “La carrera estaba sólo en la UBA y yo no tenía la posibilidad de irme. Entonces me metí en el mundo de la geografía, que también me gusta. Llegué a Cuarto Año, pero me di cuenta de que lo que quería realmente era estudiar Meteorología. Hacía poco habían comenzado a dictar en Merlo, en San Luis, la Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera y decidí mudarme y empezar de nuevo la universidad”, cuenta Ezequiel, que hoy tiene 30 años.

Hoy, además de cursar la especialidad, realiza un curso dictado por el Servicio Meteorológico Nacional para ser Observador Meteorológico. “Si puedo, lo termino a fin de año. Sería muy importante para mí, porque me permitiría empezar a trabajar en alguna estación del SMN en aeropuertos, algo que me encanta”, comenta.

Mientras, sigue anunciando los cambios bruscos de tiempo en San Juan, a través de su cuenta “Tiempo en San Juan” en las redes sociales, que abrió alrededor de 2013 y cuyos pronósticos hace con modelos meteorológicos internacionales que consulta a través de Internet.

Las fotos, un acceso al cielo

“Yo entré a trabajar en una casa de comidas rápida a los 17 años y lo primero que me compré fue una cámara digital para poder sacar fotos del cielo. Era 2011 o 2012, eran cámaras con mucho menos tecnología y, además, no me alcanzaba para las más caras de mercado. Pero le aprendí las mañas y pude sacar buenas fotos”, cuenta.

Justamente una de esas imágenes, en la que captó un enjambre de rayos en el cielo sanjuanino, es la que presentó ahora a un concurso de Meteored que, si ganara, le permitiría cumplir su sueño: tener una estación meteorológica. “Aunque ahora estoy en San Luis, la instalaría en San Juan, porque yo hago el pronóstico de allá. Para mí sería algo muy importante”, comenta.

Para ayudarlo, se puede seguir los siguientes pasos: