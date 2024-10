El peluquero que no hizo el corte

image.png

El hombre creció entre los cabellos que caían y escuchando las confesiones de políticos e, incluso sacerdotes, frente a los espejos, mientras su abuelo Giuseppe o su padre, Arquímedes, les cortaban el pelo. Esas imágenes quedaron impregnadas en su retina y, no sabe bien cómo, cuando tenía 16 años empezó a cortarles el pelo a sus compañeros de la escuela a cambio de cigarrillos.

Su pasión era evidente. Sin embargo, su padre quería un futuro diferente para él. “A esta historia no la cuento mucho, pero en realidad mi papá no quería que yo fuera peluquero. Él decía que yo tenía que estudiar, tener una profesión. Y bueno, yo estudié. Terminé la Secundaria y empecé Administración de Empresas. Pero lo hacía para ver qué hacer con la peluquería, porque yo quería peluquería. Entonces, mi madre quien me dio empujón, me dijo que si yo quería ser peluquero lo hiciera”, confiesa Daniel.

Para cumplir con el mandato paterno y el guiño de su madre, emprendió su viaje a Mendoza, para estudiar Peluquería en la UPA. “Así es, soy maestro de peluquería. Creo que debo ser uno de los pocos profesionales de San Juan con un título universitario, porque fueron 6 años de carrera”, cuenta. Y agrega, “mi carrera profesional comenzó entonces en el ’84”.

Trabajó junto a su madre, con su padre y siguió después la tarea de su abuelo. “Yo lo admiraba mucho, muchísimo a él”, dice hoy al recordar a Giuseppe afirmado en uno de los sillones que él uso mientras trabajaba y que conserva en un sector especial del local.

Emocionado por el aniversario, por pensar en la cantidad de sanjuaninos a los que atendió y pensando en el futuro, Daniel analiza ahora dar el salto. “Peinados Di Lorenzo pasará a ser Daniel Di Lorenzo y tengo la idea de abrir un escuela de peluquería. Podría ser, o no. No lo sé”, asegura.

La peluquería de los Di Lorenzo nació en 1924, cuando Giuseppe llegó a San Juan desde Sicilia. El inmigrante trabajó intensamente durante 20 años, pero el terremoto de 1944 le jugó una mala pasada. La familia perdió todo y el hombre trabajó incluso en una carpa del Parque de Mayo para volver a construir su local.

Una década después, compró el terreno de Ignacio de la Roza y Salta, que inauguró en 1959 y que sigue siendo sede del local hasta hoy. Más adelante, mientras Giuseppe continuaba trabajando en la esquina con la peluquería tradicional, su hijo Arquímedes abrió al lado una segunda peluquería, súper moderna y renovada. Así convivieron hasta el año 1974, cuando Guiseppe se retiró por una enfermedad, que la que falleció un año después.

El negocio familia continuó, tomó la posta Daniel y ambos siguieron juntos hasta que Arquímedes dejó el legado a su hijo.

Ahora, en relación a lo que viene luego del centenario, Daniel está pensando en dar una vuelta de tuerca, que incluye el proyecto de poner en ese local la escuela de peluquería y mudar el salón a otro espacio. Pero, por ahora, “son sólo ideas”, afirma.