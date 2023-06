"El Koky", el señor de los cafés y la comida al paso de la calle Salta en Chimbas

No siempre fue de Chimbas, él nació en el barrio Santo Tomás de Santa Lucía. Recuerda que su primer trabajo fue en el rubro del transporte, en la carga y descarga. Lo hizo por muchos años. A la par, dio sus primeros pasos en la gastronomía ayudando a su hermano Carlos, que tenía una pequeña empresa de servicios de eventos. Había que trabajar, sus hijos eran chicos.

camión.jpg Otros tiempos. Cuando "El Koky" trabajaba en el transporte.

También fue lavacopas, sanguchero, ayudante de cocina y mozo en conocidos negocios de comidas, pero además se desempeñó de encargado en otras empresas de catering y eventos sociales. “En esos trabajos conocí a mucha gente importante. Serví y atendí personalmente a los presidentes (Carlos) Menem y (Raúl) Alfonsín. A artistas como Luis Landriscina, los Vilma Palma y a la Banda XXI. Para mí fue un orgullo”, comenta “El Koky” Conturzo.

“Nunca le escapé al trabajo. Pero siempre estuve detrás, entre las bambalinas y acompañando a los emprendimientos de otros. Me gustaba más estar en los detalles, como mestre –responsable de los mozos- ayudando a que nada falte”, cuenta “El Koky”. No olvida y agradece a su cuñado Carlos Verón y a su hermana Laura, a quienes acompañó en su empresa gastronómica durante quince años.

diario.jpg Recuerdo. "El Koky" (al centro) junto a sus mozos y su hermano Carlos (al extremo izquierdo)

“Fueron buenos años”, recuerda. Eran tiempos de tranquilidad económica para él, llegó a tener una camioneta y un auto y de vez en cuando se iba de vacaciones. Sin embargo, en 2017 lo golpeó una enfermedad y se operó de la columna. En ese momento dejó de trabajar y después fue arrastrado por la crisis a consecuencia de la pandemia de COVID 19.

Sobrevivió junto a su familia gracias a que vendió sus vehículos, pero el dinero se fue acabando y no encontraba trabajo. La situación lo asfixió hasta que un día sacó un tablón y se puso a vender café con semitas en la calle Salta, cerca de la 25 de Mayo, en Chimbas. María Yudica, la pareja, no podía creerlo. “Mi señora se sintió mal. ‘Cómo vas a ir a vender café en la calle’, me dijo. Pero yo necesitaba trabajar y ganarme el peso. Como dicen: ‘Plata y miedo, nunca tuve’. Y así empecé de nuevo en el 2021”.

Koky 1.jpg En el mostrador. "EL Koky" en la tarea diario en su puesto de café y comida al paso.

“El Koky” cuenta que el primer día vendió siete cafés. Eso no lo decepcionó, al otro día volvió a instalar su precario puesto ambulante de café, con el mismo entusiasmo y la esperanza de que le fuese mejor. En ocasiones agarraba un carro y caminaba por la calle Salta de sur a norte.

Así arrancó su pequeño emprendimiento. “Fue difícil. Hay que estar todos los días, haga frío o calor. Acá ves de todo, lo bueno y también lo otro. Es como la vida, cincuenta y cincuenta”, explica “El Koky”, que salió adelante con la venta de café y con el sostén de su mujer María junto a sus hijos Ismael, Marcos, Jeremías, Giselle, Franco e Iván, sus ocho nietos y su amigo “El Pinqui” Martínez.

con la esposa.jpg Juntos. Roberto Conturzo junto a su pareja, María.

Hace más de dos años que “El Koky” se levanta a las 7 de la mañana para vender sus cafés con tortitas o semitas sobre la calle Salta en Chimbas. “Cuesta, pero el que no labura es porque no quiere. Hay injusticias y ves ingratitudes, pero la gente laburante es buena. Y a mí me alegra atender y venderle a esa gente”.

Ya no tiene el tablón. “El Koky” Conturzo consiguió alquilar un puesto que antes era de verdura sobre la misma Salta. Ahí pone sus mesas y recibe a los obreros que pasan caminando o en bicicleta, a los empleados de los comercios vecinos y a cualquiera que se detiene en su local llamado “Parada Café”. María lo ayuda en la casa, preparando la mercadería y cocinando. Es que ampliaron el rubro y todos los mediodías venden viandas con porciones de distintos platos, que van desde lasaña a milanesa.

servicio.jpg

Roberto Conturzo y su señora no descansan. Los fines de semana abren su puesto durante la noche para vender comidas rápidas y preparan servicios de catering para fiestas familiares y eventos. “La peleo. Me alcanza para comer, pagar la luz y mantener la casa. Es verdad, la monotonía cansa, pero me gusta atender a la gente y más cuando te lo agradecen o alguno se acuerda bien de vos”, reflexiona “El Koky” Conturzo, que a sus 58 años siguen saliendo con una sonrisa a la calle Salta a ganarse la vida vendiendo un café en la mañana o el almuerzo del mediodía a los vecinos de Chimbas.