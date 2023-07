"El infiel" de la Peatonal

WhatsApp Image 2023-07-17 at 19.34.40 (2).jpeg

"Pero yo soy el más fiel", dice Leandro y se ríe. Es que el vendedor ambulante que bautizó así el negocio familiar fue su tío Oscar Mora Leguiza que falleció hace unos años y le dejó a su sobrino el legado.

"El carro tiene como 40 años en el centro. Mi tío me lo heredó cuando se enfermó y todavía hay gente que me pregunta por él", reconoció el joven.

El nombre fue todo idea de Oscar que, según Leandro, "siempre se creía que tenía muchas mujeres". Es por eso que sus amigos le empezaron a decir "El infiel" y ese nombre le quedó al carro.

"Mi novia no me dice nada porque me conoce desde chico", dijo Leandro.

El carrito que empezó como un puesto de venta de praliné hoy tiene, además, las golosinas que le sumó el vendedor. Leandro dice que muchas veces se acercan porque "les da risa" y le terminan comprando pero que todavía le da un poco de vergüenza pasar el alias de Mercado Pago porque, obviamente, le hace honor a su tío: el infiel