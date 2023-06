Don Oscar, el simpático e histórico vendedor de Telekino de Rivadavia

“Me ayuda con el dinero, pero principalmente lo hago por mi salud. Esto me permite estar en movimiento constante”, le contó este personaje sanjuanino, de 73 años “tirando para 74”, a Tiempo de San Juan.

Un punto aparte merece su simpatía. Siempre está riéndose, aunque “la imagen no ayude mucho”, como reconoce. “Mi forma de ser también me permite tener buenas ventas”, aseguró.

Las ventas varían de los minutos. Al igual que el azar, hay momentos de mucha clientela y otros en el que la “fortuna” no ayuda. “En un ratito vendí 20 y ahora no se para nadie”, dijo durante la entrevista. Como promedio, Oscar expresó que vende cerca de 300 Telekinos (cada uno cuesta $300) por semana.

don oscar olivares personajes sanjuaninos telekino vendedor diarios rivadavia ignacio de la roza meglioli.jpg “Me ayuda con el dinero, pero principalmente lo hago por mi salud”, dijo.

En tiempos de crisis económica, también confesó que mucha gente compra por necesidad. “Los clientes siempre piensan: ‘y si esta semana me toca a mí’”, dijo entre risas tras hacer alusión a la famosa frase publicitaria de Silvio Soldán.

Con respecto a algún afortunado, el vendedor callejero recordó que varios clientes acertaron hasta 14 puntos y otros en el Rekino. “Siempre están las esperanzas de vender el premio mayor”, expuso.

“¡Riquelme se tiene que ir de Boca!”

Durante la entrevista, no se pudo evitar alguna pregunta ligada a su fanatismo por Boca. El presente del “Xeneize” siempre es un tema de debate que tiene con clientes y transeúntes futboleros. “No estamos bien, pero llegarán tiempos mejores”, afirmó.

Por otra parte, sorprendió su opinión sobre el trabajo dirigencial del máximo ídolo de la institución. A diferencia de más del 80% de los fanáticos, don Olivares no quiere que Juan Román Riquelme continúe en su cargo. “¡Riquelme se tiene que ir! Fue un jugadorazo, pero como vicepresidente no me gusta”, contó.