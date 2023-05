La hora de poner la cara para los intendentes, sobre un tablero detonado

No dejó a ningún contento el agónico fallo de la Corte del martes que suspendió las elecciones a gobernador. Se gritó fuerte en Buenos Aires, como en la Sívori el penal a River en el último minuto. No tanto en San Juan, donde lo primero que sucedió a la sorpresa fueron las caras largas por todos lados. Todos groggy por el piñón.

Se encuentran los ecosistemas departamentales con un tablero absolutamente distinto al que enfrentaron hasta el lunes. Recién saliendo de un flagrante estado de emoción violenta. Ya no habrá juegos de tracciones, ninguno podrá argumentar demasiada injerencia externa para justificar un traspié. Serán ellos de cara al sol, a la intemperie, con lo puesto y nada más. Lo que puedan haber cosechado por propia cuenta, en el deber o en el haber. Con sus gestiones los que las tengan, con sus fojas de servicios por otros lares los que las puedan hacer lucir.

Válido tanto para los intendentes relevantes que van por la reelección, como el capitalino Emilio Baistrocchi, el rawsino Rubén García o el santaluceño Juan José Orrego; para los jefes comunales de peso que saludaban desde la vice en la misma boleta, como el rivadaviense Fabián Martín o el chimbero Gramajo, pero tienen a varios delfines distritales para defender sus trapos; para líderes que vuelven como el pocitano Fabián Aballay o el rawsino Juan Carlos Gioja; o para ministros en desembarco departamental como Munisaga, Venerando o “Panchito” Guevara. Por citar a los departamentos más importantes, de los que se ocupará este envío.

Nadie conoce finito cómo operará en la voluntad de este domingo la decisión de la Corte de desanexar la boleta de gobernador. Que será la misma, sólo que no se cuenta el primer paño. Además de la dimensión física está el presunto conocimiento del votante de que no se vota al máximo mandatario…el que lo conozca.

Difícil predecir un alcance preciso de ese factor, se sabrá cuando se cuenten los votos. Y ni siquiera. Tampoco lo más sencillo: si la gente irá a votar en el mismo caudal previo, o los recientes vaivenes producirán un efecto desencanto. Lo que no se puede discutir es que atenúa el efecto de tutelaje, de escolta.

Con otro factor adicional. Y es que el Uñac que aparezca en las boletas no es el mismo que el de unos días atrás. Es decir, sí es la misma persona, pero el envase político en que se presenta cambió rotundamente.

Desde aquel más cauto, a éste aluvión que se vio desde el miércoles con una épica distinta, un discurso absolutamente en otro tono -contra el centralismo porteño o la Corte-, mostrando condiciones que no había mostrado. De registro encendido, enérgico, contagioso. Con un discurso cautivante para un sector que lo miraba de reojo. Llamando enérgicamente a votar el domingo en condición de devolución política al fallo de la Corte. Habrá que ver si también influye. En el ánimo y la actitud, evidentemente lo hizo. Se verá en los votos.

También hubo un scrum del empresariado sanjuanino, preocupado por la situación. Lo contó el propio Uñac un día después del fallo de la Corte en el programa La Ventana de Telesol, donde dijo que recibió una gran cantidad de llamados empresarios para darle ánimo, en los turnos políticos que se inician ahora este domingo.

En Capital, Emilio Baistrocchi siempre jugó con su propia gestión delante de todo. Ese es su punto fuerte y este nuevo tablero le guiña el ojo. Porque si tiene que ponerse a tirar adelante como los ciclistas, encuentra argumentos sólidos para hacerlo. La incertidumbre de su lado debería ser sostener firme la puja con el campamento de Leonardo Gioja –con quien compite y suma sus votos si lo derrota-, que mantenga el ánimo y las expectativas de ganar después de haber ido a la justicia en reclamo por que la votación para intendentes quedó desacoplada de la de gobernador. Apelación que fue desestimada.

Para Rodolfo Colombo queda esperar para conocer si la salida de Marcelo Orrego de la contienda -pero, ojo, no de la boleta- influye en algo. Apeló a los amigos como Martín Lousteau, para reforzar.

En Rawson, la suerte de Rubén García no parece cambiar demasiado entre las opciones que tenía antes o después: escasas. Sí puede alterar la salida de competencia de José Luis Gioja del casillero para gobernador, aunque vale repetir nuevamente: sólo saldrá para los informados a fondo de las novedades, pero en el soporte papel seguirá como siempre.

Espectadores de ese eventual drenaje son los candidatos más encumbrados del pelotón uñaquista, Mauricio Ibarra y Carlos Munisaga. Si se les cae algún voto a los departamentales por la salida de Gioja o de Orrego, allí estarán ellos para levantarlos.

En Chimbas y Rivadavia ocurre algo similar entre ellos. Dos intendentes potentes, ambos apostando a la vicegobernación de sus respectivos frentes provinciales: Fabián Gramajo a rueda de José Luis Gioja y Fabián Martín acompañando a Marcelo Orrego. Desde allí, marcando presencia política, semblantear que no se les escape la tortuga y si es posible colaborar con los candidatos para sucederlos con sus imágenes de buenas gestiones.

Ahora enfrentan el panorama de que ellos quedaron fuera de juego y en teoría tendrían limitada su capacidad de participación en la elección municipal empujando a su gente. En teoría. Porque, se insiste, las boletas serán las mismas salvo que no tendrán valor en un solo paño. Pero estar, estarán. Imposible calibrar cómo se traduce en el inconsciente del votante. Especialmente, el que no está demasiado informado de los vaivenes de la última semana y no tiene presente la hoja de ruta completa de lo que vale y lo que no. Presumiblemente, la mayoría.

Menos problema con eso tendrá Juan José Orrego ante la salida de competencia oficial de su hermano Marcelo en categoría de gobernador. Tienen hasta cierto parecido físico que ahorra esfuerzos. O Fabián Aballay en Pocito, ya dos veces jefe comunal a quien no le hace falta andar repitiendo obviedades porque todo el mundo lo identifica como piel y uña de Sergio Uñac, independientemente que se vea en una boleta.

La cuestión ahora es que todos ellos son lugartenientes en los distritos importantes de las grandes enseñas provinciales: Fabián y Kanky, de Orrego; Fabio (también Fabián, pero para no confundir porque hay tres), Mauricio, Carlos y Emilio, de Uñac; el chimbero Fabián y Juan Carlos, de Gioja. Y les llegó el momento de salir a poner el pecho por ellas, lo que deparará lógicas consecuencias.

Los resultados que se vayan conociendo serán seguramente ordenadores para el resto de este ya agotador año político, con su turno más relevante pendiente. ¿Podrá alguno de ellos producir con estos resultados efectos ineludibles para eventuales movimientos en las fórmulas de gobernador y vice, cuando sea que se realicen? Material para próximos boletines, con el diario del lunes sobre la mesa.