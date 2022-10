Guerra de contratos mineros: primero, que sean sanjuaninos; después, a qué sanjuaninos

¿Para qué sirve hacer minería en San Juan , si no se traduce en beneficios concretos para la provincia? Pregunta pertinente para estos tiempos de lanzamiento de un megaproyecto como Josemaría y que en estas vísperas desata todo tipo de maniobras, operaciones y ansiedades.

Pueden provenir esos eventuales beneficios en el formato de impuestos o regalías, se discutió en demasía y no está mal volver a hacerlo. También en salarios, altos y en blanco, que generosamente depara la actividad. Y en contratos, he aquí el nudo gordiano de la revolución sublevada de contratistas sanjuaninos que con razón presumen estar siendo pasados como alambre caído: si los pasivos son para San Juan, el esfuerzo de poner la cara al viento se realiza en San Juan, no parece justo que las grandes cosechas –es decir, el lado amable de ese esmerilado- sean levantadas por compañías mendocinas, salteñas o porteñas donde predomina el patardeo negacionista de la actividad.