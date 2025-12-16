martes 16 de diciembre 2025

Cómodos y elegantes

Ni floreados ni sastreros: los 3 vestidos que marcarán tendencia este verano

Con la llegada de las altas temperaturas, el vestido vuelve a convertirse en el aliado infalible del guardarropa. Para el verano 2026, la moda apuesta a siluetas con identidad, detalles protagonistas y una combinación de romanticismo, brillo y sensualidad que se verá tanto de día como de noche.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La nueva temporada se perfila como una de las más diversas de los últimos años. Diseños livianos, texturas llamativas y una paleta que va de los pasteles a los metalizados marcan el pulso de un verano donde el vestido se lleva todas las miradas. Entre las tendencias que ya pisan fuerte, hay tres modelos que se destacan por sobre el resto.

Los vestidos de estilo romántico vuelven renovados, con volados, encajes y telas etéreas que aportan movimiento y frescura. En tonos suaves y cortes amplios, son ideales para el día y para quienes buscan un look femenino y delicado, sin resignar comodidad.

image

Para la noche, los flecos toman protagonismo absoluto. Ya no aparecen solo como un detalle: se lucen en versiones XXL o estratégicamente ubicados en ruedos, escotes y hombros, aportando brillo, dinamismo y un aire festivo que los convierte en la opción perfecta para eventos y salidas nocturnas.

image

La sensualidad también dice presente con los vestidos lenceros y las propuestas boudoir. Los primeros se destacan por su versatilidad, ya que funcionan tanto de día como de noche, mientras que los segundos apuestan por transparencias y detalles inspirados en la lencería, logrando un equilibrio entre sofisticación y audacia.

image

Además, el verano 2026 suma guiños que completan los looks: las aberturas cut out siguen en tendencia, los estampados geométricos regresan con fuerza, el crochet se consolida como favorito para la playa y el slip dress se reinventa, incluso combinado con remeras básicas para un estilo más relajado.

En cuanto a los colores, los pasteles dominan la escena, los neutros se mantienen como base infalible y los tonos metalizados quedan reservados para las noches más especiales. Un verano que invita a jugar, combinar y expresarse a través de la moda.

