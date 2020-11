Los famosos “must have”: estos son ítems del verano

Los looks veraniegos ya se apoderaron de los clósets de las sanjuaninas. El recambio de temporada vino con la mirada puesta en la distinción, los básicos, el regreso de los grandes, la onda “vintage” y los tan amados toques “hippie chic”.

Muchas sanjuaninas se volvieron a animar a las bermudas, a los shorts, a la línea holgada y sutil que tanto furor causó en los 90´.Lo que aprecia perdido, volvió con más fuerza que nunca.

Algunas optaron por looks incluso más deportivos que de costumbre. Las opciones “pileteras”, relajadas y sin género se convirtieron en furor en los últimos meses y ya invaden los out fits de muchas.

Los accesorios menos pensados también son el fruto de esta nueva renovación en el estilo personal de las sanjuaninas, que, sin importar las edades, se atreven a lucir en el Street Style de hoy.

La pandemia trajo aparejada con ella muchos nuevos conceptos luego de las semanas de la moda más atípicas de la historia, y consigo una serie de ítems descontracturados y retro que invadieron las tiendas y roperos de todas.

Si sos amante del último grito de la moda y amas verte fresca y renovada cada temporada, prestá a atención a los 5 elegidos de Tiempo de San Juan para esta temporada primavera verano 20/21:

Looks sastreros: Durante esta temporada de primavera fueron el ítem más usado durante la” media estación” que invadió los diseños de muchas marcas nacionales e internacionales. El toque de elegancia permaneció hasta los días de comienzo del calor, transformándose así en los mismos trajes, pero confeccionados con telas más livianas y en formato “short” que es el verdadero must have de fin de año.

Sandalias punta cuadrada: Te lo anticipamos durante la semana. Las sandalias u ojotas con punta cuadrada invadieron los pies de las sanjuaninas volviendo así a una onda muy sofisticada que nació en los 60`s y que regresa con más fuerza que nunca.

Pilusos y remerones: Este es el estilo predilecto de los/las adolescentes por excelencia. Un look completamente genderlees (sin género) que se apodera de los closets de muchos jóvenes impuesto como un básico infalible que indica estilo, desenfado y con mucha frescura.

Bikers: De los días de deportes y actividad física a lo cotidiano. Con estampas, en telas metalizadas, engomadas y neutras, las bikers se apoderaron de los looks de muchas mujeres que se animaron a una tendencia reveladora, cómoda y muy canchera.