miércoles 15 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mano verde

¡A brillar mi amor!: los secretos para un Palo de Agua saludable y radiante

Es una de las plantas de interior más populares, valorada por su belleza y su fama de atraer la buena suerte. Estos secretos le darán mucha vida y presencia

Por Mario Godoy
El Palo de Agua es una planta que llena el hogar de muy buenas energías, aplicando ciertos secretos su vida y presencia será mucho más brillante.

El Palo de Agua es una planta que llena el hogar de muy buenas energías, aplicando ciertos secretos su vida y presencia será mucho más brillante.

Conocido por su tronco robusto y sus hojas brillantes con franjas amarillas, el Palo de Agua (o Dracaena fragrans 'Massangeana') es una de las plantas de interior más populares, valorada por su belleza exótica y su fama de atraer la buena suerte. Originaria de las selvas tropicales de África, esta planta requiere cuidados específicos para prosperar en casa. A continuación, desglosamos los secretos fundamentales para mantener tu Palo de Agua sano, frondoso y lleno de vida:

Lee además
La receta casera para conocer el pH del sustrato de tu jardín es fácil y muy efectivo.
En modo verde

¡Manos a la tierra!: seguí esta receta casera para descubrir el pH del sustrato de tu jardín
Octubre es un buen mes para sembrar en un huerto casero sanjuanino.
Manos verdes

Huerto casero sanjuanino: las cinco hortalizas que tenés sembrar en octubre

1. La regla de oro del riego: menos es más para esta belleza

A pesar de su nombre común, el Palo de Agua teme el exceso de humedad en sus raíces, lo que puede provocar la temida pudrición. La clave está en el equilibrio.

  • Verificación fundamental: Solo riega cuando la capa superior del sustrato (los primeros 3 o 4 centímetros) esté completamente seca. Introduce el dedo en la tierra para comprobarlo.

  • Frecuencia: En verano, el riego será más frecuente (generalmente cada 7-10 días). En invierno, reduce drásticamente la frecuencia.

  • Drenaje vital: Asegúrate de que la maceta tenga orificios de drenaje funcionales y que el plato inferior se vacíe después de cada riego. El encharcamiento es el principal enemigo del Palo de Agua.

2. Iluminación: claridad, pero nunca sol directo

El Palo de Agua necesita luz para desarrollar el hermoso color de sus hojas, pero al ser una planta de sotobosque en su hábitat natural, no tolera la luz solar intensa.

  • Ubicación ideal: Colócalo cerca de una ventana donde reciba mucha luz indirecta brillante. Una ventana orientada al este u oeste, protegida con una cortina fina, es perfecta.

  • Advertencia: El sol directo y fuerte, especialmente el del mediodía o la tarde de verano, quemará sus hojas, dejando manchas marrones y secas. Si la luz es muy escasa, las hojas perderán el color y el crecimiento será muy lento.

3. Humedad y temperatura: recreando el Trópico

Siendo tropical, tu planta apreciará un ambiente cálido y húmedo.

  • Temperatura estable: La temperatura óptima se encuentra entre 18°C y 26°C. Es muy sensible al frío; no la expongas a temperaturas por debajo de los 15°C ni a heladas.

  • Corrientes de aire: Evita las corrientes de aire frío o caliente directas (como las que provienen de aires acondicionados, calefactores o ventanas abiertas en invierno), ya que pueden hacer que sus hojas se caigan o se sequen las puntas.

  • Aumenta la humedad: Si el ambiente es seco, rocía las hojas con agua tibia 2 o 3 veces por semana o coloca la maceta sobre un plato con grava mojada (asegúrate de que la base de la maceta no toque el agua).

4. Nutrición y mantenimiento

Para un crecimiento vigoroso, la nutrición es clave, así como el cuidado de sus hojas.

  • Abonado: Durante la primavera y el verano (los meses de crecimiento activo), aplica un fertilizante líquido balanceado para plantas de interior cada 15 a 30 días, siguiendo las instrucciones del producto. Suspende el abono en otoño e invierno.

  • Sustrato: Utiliza una mezcla rica en materia orgánica y, fundamentalmente, que sea muy drenante. Una mezcla de tierra universal con perlita o arena gruesa suele funcionar bien.

  • Limpieza de hojas: El polvo acumulado obstruye los poros de las hojas y dificulta la fotosíntesis. Límpialas suavemente con un paño húmedo solo con agua para mantener su brillo natural y salud.

Solucionando problemas comunes

Captura de pantalla 2025-10-15 100914
Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: No opinen sin saber
En las redes

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: "No opinen sin saber"

Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande
Conmoción en Rawson

Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande

Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca
Impactante hallazgo

Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca

Silencio en el Valle Grande y el vínculo familiar de Emir con Uma, la beba asesinada en Rawson 11 años atrás
Madrugada fatal

Silencio en el Valle Grande y el vínculo familiar de Emir con Uma, la beba asesinada en Rawson 11 años atrás

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género
De no creer

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género

Te Puede Interesar

Con 34 votos contra 1, los diputados provinciales aprobaron su defensa a la Zona Fría para San Juan
Legislatura provincial

Con 34 votos contra 1, los diputados provinciales aprobaron su defensa a la Zona Fría para San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Gobierno de San Juan asegura que el boleto escolar gratuito mermó el ausentismo de alumnos
Visión oficial

El Gobierno de San Juan asegura que el boleto escolar gratuito mermó el ausentismo de alumnos

Dos años sin Lucía Rubiño: su familia en la eterna espera de lo que la Justicia resuelva
Triste aniversario

Dos años sin Lucía Rubiño: su familia en la eterna espera de lo que la Justicia resuelva

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género
De no creer

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género

La reunión de Milei con Trump impactó en el dólar: sube el oficial y el blue en San Juan se acerca a los $1.500
Mercado cambiario

La reunión de Milei con Trump impactó en el dólar: sube el oficial y el blue en San Juan se acerca a los $1.500