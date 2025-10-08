miércoles 8 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En modo verde

¡Manos a la tierra!: seguí esta receta casera para descubrir el pH del sustrato de tu jardín

Esta receta la vas a poder realizar con elementos que seguramente tenés en tu cocina. El pH es muy importante para una mejor vida de tus plantas

Por Mario Godoy
La receta casera para conocer el pH del sustrato de tu jardín es fácil y muy efectivo.

La receta casera para conocer el pH del sustrato de tu jardín es fácil y muy efectivo.

El secreto para un jardín exuberante no está solo en el riego y el sol, sino en la química de su suelo. El nivel de pH del sustrato, que mide su acidez o alcalinidad, es un factor crucial que determina qué tan bien pueden tus plantas absorber los nutrientes. Un pH incorrecto puede hacer que incluso la planta mejor cuidada se marchite.

Lee además
¡para que no lo cortes con una amoladora! los tres tips para que el matambre sea una mantequita
Recetas fáciles

¡Para que no lo cortes con una amoladora! Los tres tips para que el matambre sea una "mantequita"
Los espárragos del Médano de Oro brindan la posibilidad de recetas sanas y deliciosas como puede ser esta exquisita tarta.
Sabor bien nuestro

Un gran secreto del Médano de Oro: la receta para deleitarse con una tarta de espárragos recién cosechados

Pero, ¿cómo saber si tu tierra es demasiado ácida o muy alcalina sin costosos kits de prueba? La buena noticia es que puedes hacer un test rápido y casero con solo dos aliados que seguro tenés en tu cocina: vinagre y bicarbonato de sodio. Este método sencillo te dará una idea general y fundamental del estado de salud de tu suelo.

Receta casera: el test del vinagre y bicarbonato

Este método se basa en la reacción de efervescencia que ocurre cuando un ácido (vinagre) entra en contacto con una base (suelo alcalino) o cuando una base (bicarbonato) entra en contacto con un ácido (suelo ácido).

Materiales que necesitas:

  • 2 recipientes pequeños y limpios (vasos o frascos).

  • 2 muestras de tierra de tu jardín (unas 2 cucharadas por recipiente).

  • Vinagre blanco (el reactivo ácido).

  • Bicarbonato de sodio (el reactivo alcalino).

  • Agua destilada o de lluvia (opcional, para una mezcla más precisa).

Pasos a seguir:

  • Recolecta la muestra: Tomá una muestra de tierra limpia de raíces y restos de plantas, a unos 5 a 10 centímetros de profundidad. Divide esta tierra en tus dos recipientes.

  • Prepara la mezcla base (Opcional, pero recomendado): Si lo deseás, podés añadir un poco de agua destilada o de lluvia a cada muestra de tierra y mezclar hasta obtener una pasta lodosa. Esto ayuda a liberar los compuestos del suelo.

  • La prueba alcalina (Para identificar suelo ácido):

    • En el primer recipiente, añadí aproximadamente una cucharadita de bicarbonato de sodio y mezclá bien.

    • Observá: Si la mezcla burbujea o hace espuma, significa que el suelo es ácido (con un pH probablemente menor a 7). El suelo ácido reacciona con el bicarbonato, que es alcalino.

  • La prueba acida (Para identificar suelo alcalino):

    • En el segundo recipiente, añadí un chorro generoso de vinagre blanco (aproximadamente media taza) y mezclá.

    • Observá: Si la mezcla burbujea o hace espuma, significa que el suelo es alcalino (con un pH probablemente mayor a 7). El suelo alcalino reacciona con el vinagre, que es ácido.

  • El Resultado neutral:

    • Si la tierra no reacciona o apenas burbujea con ninguno de los dos ingredientes, ¡felicidades! Es probable que tengas un suelo neutro (con un pH alrededor de 7), ideal para la mayoría de las plantas.

¿Y por qué es tan importante el pH?

El pH del suelo se mide en una escala de 1 a 14, donde 7 es neutro, menos de 7 es ácido y más de 7 es alcalino.

"El nivel de pH es clave porque influye directamente en la disponibilidad de nutrientes," explicó la ingeniera agrónoma Clara Méndez. "La mayoría de las hortalizas y plantas de jardín prosperan en un rango ligeramente ácido a neutro (entre 6.0 y 7.0). Si el pH es muy alto o muy bajo, nutrientes esenciales como el hierro, el fósforo o el magnesio se 'bloquean' y las plantas no pueden absorberlos, aunque estén presentes en la tierra."

Breve guía de corrección:

Si descubrés que tu suelo está desequilibrado, puedes corregirlo de forma gradual y orgánica:

  • Si es demasiado ácido: Necesitas subir el pH. Puedes incorporar caliza molida o cáscaras de huevo trituradas a la tierra.

  • Si es demasiado alcalino: Necesitas bajar el pH. Agrega materia orgánica como compost, agujas de pino, o posos de café para acidificar la tierra con el tiempo.

Temas
Seguí leyendo

Descubrí la tarta de ruibarbo y almendras, un postre poco conocido pero delicioso

Conocé las tres recetas fáciles de ensaladas exóticas y más ricas para hacer

¿Fanático de la frutilla? Conocé las tres recetas fáciles para hacer

Huerto casero sanjuanino: las cinco hortalizas que tenés sembrar en octubre

La batalla del jardín: tres recetas caseras y ecológicas para terminar con las hormigas

Las auténticas 'tiro al piso': conocé las 3 plantas de interior más fáciles de cuidar

5 plantas ideales para sembrar en octubre y disfrutar de un verano lleno de flores

Un tesoro en el parrillero: cenizas de leña, el gran aliado ecológico para tu jardín

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Video: así fue la gresca que protagonizó Nicole Bajinai antes de ser asesinada de un tiro en Capital
Barrio Echeverría

Video: así fue la gresca que protagonizó Nicole Bajinai antes de ser asesinada de un tiro en Capital

Nicolás Alé se cubrió el rostro durante toda la audiencia.
Caso Nicolás Alé

Conocé al presunto estafador que acumula denuncias y se enfurece por las fotos

Murió una mujer de 80 años dentro de un taxi en Rawson: volvía al sanatorio porque se sentía mal
Deceso

Murió una mujer de 80 años dentro de un taxi en Rawson: volvía al sanatorio porque se sentía mal

El sospechoso frente al juez Roberto Montilla.
Padrastro pervertido

Con el monstruo en casa: acusan a changarín de violar a sus dos hijastras, una de las cuales tuvo un hijo

La defensa de Panchito Velázquez aseguró que la denuncia es un escrache enorme
Impacto y polémica

La defensa de "Panchito" Velázquez aseguró que la denuncia es "un escrache enorme"

Te Puede Interesar

San Juan tendrá una participación especial en el stream de Conicet que busca dinosaurios en la Patagonia video
Paleontólogos en red

San Juan tendrá una participación especial en el stream de Conicet que busca dinosaurios en la Patagonia

Por Celeste Roco Navea
Un listado con las opciones y precios para celebrar Halloween en San Juan.
Celebración

San Juan se viste de naranja y negro por Halloween: mirá las opciones, precios y tendencias

Los Azules presentó recientemente su estudio de Factibilidad en Canadá. 
Alianzas estratégicas

Los Azules: qué relación tienen tres poderosas empresas con el megaproyecto de cobre sanjuanino

Pelea entre familias por un perro: un médico en la mira por amenazar con un arma a tres menores en Santa Lucía
Investigación

Pelea entre familias por un perro: un médico en la mira por amenazar con un arma a tres menores en Santa Lucía

Condenaron a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el atentado e intento de asesinato de Cristina Kirchner
Resolución judicial

Condenaron a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el atentado e intento de asesinato de Cristina Kirchner