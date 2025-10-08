¡Manos a la tierra!: seguí esta receta casera para descubrir el pH del sustrato de tu jardín

La receta casera para conocer el pH del sustrato de tu jardín es fácil y muy efectivo.

El secreto para un jardín exuberante no está solo en el riego y el sol, sino en la química de su suelo. El nivel de pH del sustrato, que mide su acidez o alcalinidad, es un factor crucial que determina qué tan bien pueden tus plantas absorber los nutrientes. Un pH incorrecto puede hacer que incluso la planta mejor cuidada se marchite.

Pero, ¿cómo saber si tu tierra es demasiado ácida o muy alcalina sin costosos kits de prueba? La buena noticia es que puedes hacer un test rápido y casero con solo dos aliados que seguro tenés en tu cocina: vinagre y bicarbonato de sodio . Este método sencillo te dará una idea general y fundamental del estado de salud de tu suelo.

Receta casera: el test del vinagre y bicarbonato

Este método se basa en la reacción de efervescencia que ocurre cuando un ácido (vinagre) entra en contacto con una base (suelo alcalino) o cuando una base (bicarbonato) entra en contacto con un ácido (suelo ácido).

Materiales que necesitas:

2 recipientes pequeños y limpios (vasos o frascos).

2 muestras de tierra de tu jardín (unas 2 cucharadas por recipiente).

Vinagre blanco (el reactivo ácido).

Bicarbonato de sodio (el reactivo alcalino).

Agua destilada o de lluvia (opcional, para una mezcla más precisa).

Pasos a seguir:

Recolecta la muestra: Tomá una muestra de tierra limpia de raíces y restos de plantas, a unos 5 a 10 centímetros de profundidad. Divide esta tierra en tus dos recipientes.

Prepara la mezcla base (Opcional, pero recomendado): Si lo deseás, podés añadir un poco de agua destilada o de lluvia a cada muestra de tierra y mezclar hasta obtener una pasta lodosa. Esto ayuda a liberar los compuestos del suelo.

La prueba alcalina (Para identificar suelo ácido): En el primer recipiente, añadí aproximadamente una cucharadita de bicarbonato de sodio y mezclá bien. Observá: Si la mezcla burbujea o hace espuma , significa que el suelo es ácido (con un pH probablemente menor a 7). El suelo ácido reacciona con el bicarbonato, que es alcalino.

La prueba acida (Para identificar suelo alcalino): En el segundo recipiente, añadí un chorro generoso de vinagre blanco (aproximadamente media taza) y mezclá. Observá: Si la mezcla burbujea o hace espuma , significa que el suelo es alcalino (con un pH probablemente mayor a 7). El suelo alcalino reacciona con el vinagre, que es ácido.

El Resultado neutral: Si la tierra no reacciona o apenas burbujea con ninguno de los dos ingredientes , ¡felicidades! Es probable que tengas un suelo neutro (con un pH alrededor de 7), ideal para la mayoría de las plantas.



¿Y por qué es tan importante el pH?

El pH del suelo se mide en una escala de 1 a 14, donde 7 es neutro, menos de 7 es ácido y más de 7 es alcalino.

"El nivel de pH es clave porque influye directamente en la disponibilidad de nutrientes," explicó la ingeniera agrónoma Clara Méndez. "La mayoría de las hortalizas y plantas de jardín prosperan en un rango ligeramente ácido a neutro (entre 6.0 y 7.0). Si el pH es muy alto o muy bajo, nutrientes esenciales como el hierro, el fósforo o el magnesio se 'bloquean' y las plantas no pueden absorberlos, aunque estén presentes en la tierra."

Breve guía de corrección:

Si descubrés que tu suelo está desequilibrado, puedes corregirlo de forma gradual y orgánica: