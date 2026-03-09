lunes 9 de marzo 2026

Amenaza

Irán advirtió que tiene "muchas sorpresas reservadas" para Estados Unidos

El canciller iraní también cuestionó que Estados Unidos esté “conspirando contra el petróleo” de su país.

Por Agencia NA
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, dijo que su país "tiene muchas sorpresas reservadas" para Estados Unidos.

El canciller hizo la declaración en la red social X para destacar la preparación de Irán para cualquier "complot" de Estados Unidos.

Araghchi ridiculizó el nombre de "Operación Furia Épica" elegido por Estados Unidos para sus actuales ataques contra Irán y la llamó "Operación Error Épico".

Además, indicó que tras nueve días de operaciones, “el precio del petróleo se ha duplicado y el de las mercancías se ha disparado”.

"Sabemos que Estados Unidos está conspirando en contra de nuestro petróleo y sitios nucleares con la esperanza de contener un enorme choque inflacionario", dijo, y agregó que "Irán está totalmente preparado. Y nosotros también tenemos reservadas muchas sorpresas".

El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques conjuntos contra Teherán y algunas otras ciudades iraníes, durante los cuales mataron al líder iraní supremo Ali Khamenei, a importantes comandantes militar y a civiles.

Irán respondió con una oleada de ataques con misiles y drones contra bases israelíes y estadounidenses en Medio Oriente.

El conflicto ha tenido repercusiones más amplias y ha generado temor por las afectaciones a las exportaciones de petróleo y a los mercados mundiales de la energía debido principalmente a los riesgos relacionados con el desplazamiento de barcos a través del estrecho de Ormuz.

