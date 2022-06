¿Te hace falta platita?, mirá cómo conseguirla según tu signo

Así es cómo podrías ganas más dinero según tu signo:

Aries

Sabes que la felicidad no siempre está en lo material, lo tienes claro, pero también sabes que ayuda mucho Aries. Eres capaz de hacer dinero fácil pero quizás tendrías que dar un poco más de valor a ciertas cosas. Es posible que así consigas ganar más.

Tauro

A veces, te quedas clavado en cosas que ya has intentado una y otra vez y no tienen éxito. Si hay que cambiar se cambia Tauro. No te quedes obsoleto, no te quedes atrás cuando tu mente es capaz de crear muchas más ideas de las que piensas. Ponte tiempos para ver si tus ideas triunfan, y si no, cambia el chip.

Géminis

Sinceramente Géminis, podrías ganar tanto dinero como quisieras si no dejaras por la mitad esos planes e ideas que se te vienen a la mente. Siendo como eres, tienes que seguir tus planes al pie de la letra y no abandonar los proyectos por la mitad. A pesar de que eres responsable en tu trabajo, cuando se trata de hacer algo por tu cuenta te cuesta un poco más tener perseverancia.

Cáncer

La verdadera razón por la que no haces más dinero es porque te ahogas en dudas constantemente, te preguntas si realmente debes invertir tu tiempo en tus ideas, si realmente merecen la pena… Claro que sí Cáncer, si no pruebas y no te demuestras hasta dónde puedes llegar, nunca lo sabrás.

Leo

Contigo la pregunta no es tanto cómo podrías ganar más dinero si no cómo podrías mantenerlo Leo. Y es que, gastas muchísimo. Eres muy generoso y no te cuesta invitar a los tuyos si a ti te apetece pasártelo bien con ellos. Si quieres acumular más, tendrás que organizarte mejor para no gastar siempre en lo mismo. Guarda un poco e invierte en cosas que te den más.

Virgo

A pesar de que se te da bien acumular dinero, podrías ganar más si en vez de actuar y ejecutar, pensaras un poco. Dentro de ti hay una creatividad increíble, y seguro que si empezaras a darle vueltas a qué proyecto empezar o hacia dónde encaminarte, sacarías muchas cosas en claro. Habitualmente destacas por trabajar muy duro, y gracias a eso puedes ganar bastante pero si quieres más, tienes que empezar a depender solo de ti y de tus ideas.

Libra

Si quieres tener más dinero no tengas miedo en invertir en lo que más te gusta hacer. Al final, eso es formación, lo que al final, te llevará a hacer lo que quieras mucho mejor de lo que ahora lo haces. Invierte en ti Libra, todo lo que puedas. El potencial está ahí, en tu interior. Cuando te formes, todo saldrá rodado y conseguirás mucho, muchísimo más dinero del que tienes.

Escorpio

Puedes tener más dificultades que cualquiera en ganar más dinero si tienes falta de fé Escorpio. Sin embargo, si por el contrario, confías muerte en lo que eres capaz de conseguir puedes hacerte rico. Por eso, tienes que mantener esta actitud, tienes que mantener esta fe a muerte. Eres capaz de “llamar” al Universo, eres capaz de hacer que te provea de todo lo que quieres. Pero tienes que creer en ello. Y creer en ti.

Sagitario

Podrías ganar más dinero si fueras un poco más cauteloso Sagi, si fueras un poco más paciente y evitarás riesgos innecesarios. Muchas veces gastas donde no debes pero no haces caso de los consejos del resto, incluso aunque te muestren pruebas de que, por dónde vas, no va a funcionar. Tienes que pensar más de dos y tras veces dónde inviertes tu dinero.

Capricornio

Si quieres hacer más dinero tienes que aprender a controlar tus emociones y no mezclar el cash con lo emocional. Sólo así conseguirás más pasta. Eres muy pasional y muy intenso y puedes destruirlo todo cuando se te cruza el cable, incluyéndote a ti mismo y a tus finanzas. Puedes levantar todo lo que quieras de nuevo, de cero. Pero no hay necesidad…

Acuario

¿Quieres hacer más dinero Acuario? Pues empieza a creer un poco más en ti mismo por favor. Eres una persona con grandes ideas pero el punto es que muchas veces por miedo no las llevas a cabo. Céntrate Acuario y ten perseverancia. Si crees en tus sueños, hazlos realidad. No quieras morir soñando.

Piscis

Tomar la iniciativa y no esperar a que el resto lo haga, ese es la verdadera clave para ganar más dinero según tu signo. En este sentido, te pasa un poco como a Acuario, tienes grandes sueños pero a la hora de llevarlos a cabo la cosa cambia. Te da miedo cagarla y dar el paso, por eso mismo muchas veces no aprovechas algunas oportunidades que pasan frente a ti y que podrían haber sido muy beneficiosas económicamente hablando. Deberás confiar más en tus corazonadas, son más acertadas de lo que en realidad crees.