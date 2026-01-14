Té conté: los 3 signos que no pueden vivir sin sus infusiones

Hay signos que no pueden vivir sin su té.

Para algunos signos es una simple bebida, pero para otros es un ritual innegociable. Ya sea para despertar la mente, calmar la ansiedad o simplemente disfrutar de un momento de introspección, el mundo de las infusiones tiene sus "embajadores" naturales en el horóscopo.

Expertos en astrología y tendencias de bienestar coinciden en que la personalidad de cada signo influye directamente en sus hábitos de consumo. Aquí te presentamos a los tres signos que encabezan el ranking de los amantes del té, el mate y las hierbas.

Cáncer: El calor del hogar en un sorbo

Para Cáncer, una taza de té no es solo líquido; es un abrazo líquido. Al ser un signo regido por la Luna y sumamente emocional, busca infusiones que le brinden seguridad y confort.

Su ritual: Disfrutar de una infusión humeante bajo una manta mientras lee un libro o mira una película.

Infusión predilecta: Mezclas dulces como manzanilla con miel, té de vainilla o canela. Buscan sabores que les recuerden a la infancia o al hogar.

Virgo: La búsqueda del equilibrio y la salud

Virgo es el signo de la rutina y el bienestar físico. Para los nacidos bajo este signo, las infusiones son herramientas para optimizar el funcionamiento de su cuerpo y calmar su mente, que nunca deja de trabajar.

Su ritual: Una preparación meticulosa. Respetan los tiempos de infusión y la temperatura exacta del agua para no quemar las hebras.

Infusión predilecta: Té verde, té matcha o infusiones digestivas (como menta o jengibre). Valoran las propiedades antioxidantes y purificadoras por encima de todo.

Capricornio: La pausa del estratega

Capricornio es conocido por su incansable ética laboral, pero precisamente por eso, valora el momento de la infusión como su "tiempo fuera". Es el signo que utiliza el té o el mate para concentrarse antes de una gran tarea o para bajar revoluciones tras un día productivo.