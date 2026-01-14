miércoles 14 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo dicen los astros

Té conté: los 3 signos que no pueden vivir sin sus infusiones

Ya sea para despertar la mente, calmar la ansiedad o simplemente disfrutar de un momento de introspección, el mundo de las infusiones tiene sus signos leales.

Por Mario Godoy
Hay signos que no pueden vivir sin su té.

Hay signos que no pueden vivir sin su té.

Para algunos signos es una simple bebida, pero para otros es un ritual innegociable. Ya sea para despertar la mente, calmar la ansiedad o simplemente disfrutar de un momento de introspección, el mundo de las infusiones tiene sus "embajadores" naturales en el horóscopo.

Lee además
Hay signos que disfrutan manejar independientemente del destino.
Lo dicen los astros

Los amantes del volante: ¿cuáles son los tres signos que más disfrutan de manejar en la ruta?
Hay signos que necesitan vivir entre excursiones para dar rienda suelta a su espíritu aventurero.
Lo dicen los astros

Espíritu explorador: conocé los 3 signos que no pueden vivir sin una excursión

Expertos en astrología y tendencias de bienestar coinciden en que la personalidad de cada signo influye directamente en sus hábitos de consumo. Aquí te presentamos a los tres signos que encabezan el ranking de los amantes del té, el mate y las hierbas.

Cáncer: El calor del hogar en un sorbo

Para Cáncer, una taza de té no es solo líquido; es un abrazo líquido. Al ser un signo regido por la Luna y sumamente emocional, busca infusiones que le brinden seguridad y confort.

  • Su ritual: Disfrutar de una infusión humeante bajo una manta mientras lee un libro o mira una película.

  • Infusión predilecta: Mezclas dulces como manzanilla con miel, té de vainilla o canela. Buscan sabores que les recuerden a la infancia o al hogar.

Virgo: La búsqueda del equilibrio y la salud

Virgo es el signo de la rutina y el bienestar físico. Para los nacidos bajo este signo, las infusiones son herramientas para optimizar el funcionamiento de su cuerpo y calmar su mente, que nunca deja de trabajar.

  • Su ritual: Una preparación meticulosa. Respetan los tiempos de infusión y la temperatura exacta del agua para no quemar las hebras.

  • Infusión predilecta: Té verde, té matcha o infusiones digestivas (como menta o jengibre). Valoran las propiedades antioxidantes y purificadoras por encima de todo.

Capricornio: La pausa del estratega

Capricornio es conocido por su incansable ética laboral, pero precisamente por eso, valora el momento de la infusión como su "tiempo fuera". Es el signo que utiliza el té o el mate para concentrarse antes de una gran tarea o para bajar revoluciones tras un día productivo.

  • Su ritual: Una infusión fuerte y robusta que los mantenga alerta pero centrados. No suelen endulzar demasiado sus bebidas; prefieren el sabor auténtico y "serio".

  • Infusión predilecta: Té negro Earl Grey o un buen Mate amargo. Buscan algo con cuerpo que les dé la estructura necesaria para seguir adelante.

Temas
Seguí leyendo

Productividad desde el sofá: los 3 signos que nacieron para el Home Office

Amantes del chapoteo: los tres signos que más disfrutan de los días lluviosos

Los obedientes a la hora de cortar la semana: estos 3 signos no esperan al finde para distenderse

Los favoritos del laburo: estos 3 signos tienen un carisma especial para conquistar a sus jefes

Los amos del reloj: estos son los 3 signos más puntuales del zodiaco

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

El local de Siciliano, en frente de Tribunales, ya desocupado.
Comercio

Un restaurante sanjuanino cerró un local céntrico: "Somos autocríticos"

Qué hacer si encontrás una serpiente en San Juan.
Datos útiles

Qué tenés que hacer si encontrás una serpiente en San Juan, durante los meses de calor

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño
La sorpresa

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco
En 25 de Mayo

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco

Instalaron cuatro tótems de emergencia en el Paso Internacional de Agua Negra.
Más servicios

Instalaron cuatro tótems de emergencia en el Paso de Agua Negra: dónde están y para qué sirven

Te Puede Interesar

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000
Mercado inmobiliario

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
La sanjuanina Goland, con sus equipos en Vaca Muerta.  Es de las pocas empresas sanjuaninas con presencia en la cuenca neuquina. 
Informe

Qué empresas sanjuaninas están hoy en Vaca Muerta y por qué son tan pocas

Dos personas fueron detenidas durante operativos de control en el Paso de Agua Negra.
Operativos

Municiones y armas prohibidas: dos detenidos en controles en el Paso de Agua Negra

Los precios y actividades que se puede realizar en Valle Fértil este verano 2026.
Tiempo de verano en SJ

Comida, actividades y campings en precios: Valle Fértil, una opción para todos los bolsillos

Ningún diputado nacional de San Juan tuvo asistencia perfecta pero dos estuvieron cerca
Balance

Ningún diputado nacional de San Juan tuvo asistencia perfecta pero dos estuvieron cerca