Se viene una Superluna llena en Aries: cómo afectará a tu signo y consejos para que no "te pase por arriba"

Qué dice la astrología sobre la Superluna

image.png

Esta poderosa configuración ve al Sol en Libra oponerse a la Luna en Aries, empujándonos a iluminar nuestras relaciones personales, vínculos y entornos, a veces de manera turbulenta. Es el momento de quitarse las máscaras y resolver los conflictos pendientes. ¿Estás listo para enfrentar estas verdades y afirmarte plenamente?

Por influencia del signo de Aries, la mayor parte de los signos pueden notar un aumento de la energía y la vitalidad disponibles, un impulso a la acción, a resolver. Lo que hay que tener en cuenta es que hay otros aspectos planetarios que están influyendo en estos momentos, como el caso de Júpiter retrógrado en Géminis y Plutón directo en el último grado de Capricornio que tienden a crear obstáculos, a veces imprevistos. Estos planetas vienen a recordarnos que todo debe ser revisado para evitar contratiempos y que no conviene embarcarse en nuevos proyectos sin analizarnos a conciencia.

La Luna Llena en Aries, con su energía de Fuego, puede hacer que los intercambios de palabras sean apasionados, incluso coléricos. Si bien nos ofrece la oportunidad de romper el hielo, de retomar discusiones no digeridas, debemos extremar el cuidado con la forma en que manejamos estas situaciones, evitando la violencia y la agresión.

A la Luna llena en Aries se suma la cuadratura a la Oposición Marte-Plutón, que podría hacer que las confrontaciones sean explosivas. El mejor consejo para todos los signos, especialmente Aries, Leo y Sagitario en Sol y ascendente, es: apela a tu madurez y sabiduría interior. Elige tus palabras con cuidado y mantente transparente para evitar que las situaciones se agraven. La diplomacia será tu mejor aliada para evitar conflictos innecesarios.

Esta Luna Llena nos invita a enfrentar las discusiones difíciles sin huir, a aclarar las cosas para salir de la duda y evolucionar. Ya sea para hacer las paces o decidir un alejamiento, es el momento de tomar decisiones claras en tus relaciones y contratos.

Un consejo especial para todos los que trabajan con maquinarias, conductores de vehículos y deportistas: sean cuidadosos con los riesgos de accidentes. Es muy importante tomar precauciones extra en estos días y sobre todo, no responder a las provocaciones o peleas, porque se notará un ambiente tenso que puede empeorar cualquier situación.

Superluna, cómo afectará a cada signo

Aries

Al ser Aries el primer signo del Zodiaco, se presenta como el más centrado sobre sí mismo. Tu filosofía de vida, lejos de ser egoísta, es la de llenar tu copa primero para luego servir a los demás. Sigue en esta dinámica porque dará sus frutos.

Tauro

Todo tu trabajo interior brillará en todo lo que hagas. Durante los últimos seis meses, podrías haber priorizado tu autocuidado centrándote en tu salud mental y emocional. Pasar por este proceso de trabajo personal ha revelado tus fortalezas y talentos internos. Persigue tus ambiciones, empodera tus habilidades de liderazgo y escucha tus instintos. Siéntete orgullosa de tu arduo trabajo, porque estás llegando a la meta.

Géminis

Tu círculo social se verá modificado porque la luna llena en Aries cerrará un capítulo en tu undécima casa de la amistad. Reflexiona sobre quién ha entrado y salido de tu vida durante los últimos seis meses. Es posible que hayas cortado el contacto con algunas personas, si has percibido que no estabas del todo de acuerdo con lo que aportaban en tu vida. También has construido nuevas relaciones. Seguramente aparezcan viejas amistades que tomen fuerza.

Cáncer

Es posible que te hayas propuesto algún objetivo mayor de los habituales, estás de suerte, el ciclo lunar te concederá las oportunidades para estar a la altura de las circunstancias. Tus dudas sobre ti misma a veces frenan tu ambición y tus acciones, déjalas a un lado.

Leo

Persigue tu destino, la luna llena en Aries se centrará en tu novena casa de exploración. Si algo has aprendido de este semestre lunar, es que debes hacerlo tú misma. No puedes esperar a que alguien más comience tu viaje.

Virgo

La transformación por la que estabas pasando ha concluido, esta superluna pone fin a un ciclo en tu octava casa de muerte y renacimiento. Has superado inmensas pruebas y tribulaciones. Podría haber sido un período centrado en lo financiero, especialmente si tenías la intención de alcanzar metas importantes. Podrías haberte embarcado en un viaje de intimidad con tu pareja actual, o con la esperanza de encontrar una nueva pareja. Las expectativas son muy buenas.

Libra

Tus relaciones se pondrán a prueba cuando la luna ilumine tu séptima casa del compromiso y el matrimonio. La energía lunar podría poner en tela de juicio cualquier tipo de relación. Mide el valor de estas conexiones, reflexionando en cada interacción, acción y evento que haya ocurrido en ellas durante los últimos seis meses. No dudes en romper si no vale la pena luchar por ella o si no mejora después de la lunación.

Escorpio

Periodo de reflexión sobre lo que haces de manera diferente, porque la luna llena afectará tu sexta casa de salud, hábitos, trabajo y rutina. Hace seis meses, es posible que te hayas propuesto mejorar tomando medidas para vivir una vida mejor. El trabajo puede haber cambiado, especialmente si lo abordaste con una actitud apasionada. Con suerte, verás inmensos avances en tu estilo de vida y hábitos.

Sagitario

Vive la vida al máximo Aprovecha cada momento de este ciclo porque energiza tu quinta casa de la diversión y la alegría. Abraza las oportunidades fortuitas de involucrarte en nuevas aventuras creativas, pasatiempos y aficiones. Deja que la luna llena en Aries te muestre lo emocionante que puede ser tu día a día saliendo de tu zona de confort.

Capricornio

La luna llena en Aries se ha abierto camino a través de tu cuarta casa, la del hogar y la familia. Céntrate en ti misma para alcanzar objetivos y ambiciones personales. Aunque es posible que tus seres queridos no hayan comprendido tu deseo y tanta motivación. Aprovecha esta circunstancia para restablecer tus conexiones.

Acuario

No combatas todas las batallas. La luna llena en Aries reforzará tu tercera casa de la comunicación. Si has conseguido frenar tu ímpetu, habrás conseguido colmar una intensa transformación comunicativa. Aprende a perdonar y olvidar en lugar de pelear.

Piscis

Nada se interpondrá en tu camino si sabes lo que quieres. Ten confianza en tus deseos, porque en este periodo sacarás provecho de tu segunda casa de sistemas de valores, activos personales y seguridad financiera. Siempre que te centres en lo que quieres, tienes la capacidad de construir una vida más estable.