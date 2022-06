Luna nueva: qué hacer y qué no, según tu signo

QUÉ HACER:

Es un buen momento para reflexionar y meditar. Esta Luna Nueva nos puede invitar a comprender mucho mejor los sentimientos de la gente que nos rodea. También es un buen momento para prestar mucha atención a nuestra intuición. La Luna Nueva se sumerge en Cáncer, el signo más intuitivo de todo el zodiaco.

Si tienes la oportunidad de hacer limpieza general, hazlo. Una limpieza de hogar y de alma. La energía de la Luna Nueva es muy buena para reorganizar cosas, no importa cuál sea tu signo. No permitas que la pereza gane la batalla, es muy recomendable que hagas una limpieza espiritual en todos los sentidos para que te sientas bien. Para tu limpieza del alma es muy recomendable que medites en silencio y en el sitio con más paz de tu hogar. Para la limpieza de hogar, lo mejor es que reorganices los muebles de tu casa. Ese pequeño cambio puede servir como una mini reforma (algo así como un soplo de aire fresco) sin tener que gastar dinero.

Si tienes alguna espina en tu corazón, ahora es el momento de sacarla. Puede que sea más difícil de lo que parece al principio, pero lo conseguirás. Tus emociones se pueden intensificar durante este periodo de Luna Nueva, por lo que sería ideal que saques todo lo que te duele cuanto antes. Si haces esto, es posible que no confundas la realidad con la fantasía y eso sería muy bueno. A veces es mucho mejor separar la realidad de lo que deseamos para que nuestro bienestar esté en primer lugar.

QUÉ NO HACER

Si tienes alguna cosa importante que decir e intuyes que a tu gente no le va a gustar, no te calles. Habla y no tengas miedo de sus reacciones. Intenta buscar un lenguaje un poco neutro, las palabras más suaves y di la verdad. Lo que no tienes que hacer es esperar a que los demás adivinen que pasa algo y que sean ellos los que tengan que sacarte la información. De lo único que te tienes que preocupar es de ser respetuoso con tus palabras. Come se tomen los demás lo que tengas que decir ya no es problema tuyo. No puedes gestionar las emociones ajenas, tienen que ser ellos…

No te dejes llevar por la pereza del momento, porque todas las tareas que dejes pendientes seguirán ahí, esperándote. Y tampoco te pongas a solucionar los dramas de todo el mundo antes que los tuyos. Esta Luna Nueva te va a invitar a priorizar y a ser un poco egoísta de manera sana. Evita la pereza y haz las cosas bien. Primero tus cosas y luego ya tendrás tiempo de hacer todo lo demás.

Si tienes diferencias con alguien (familia, amigos o compañeros de estudios o de trabajo) actúa de manera inteligente. Piensa en que no merece la pena discutir para terminar mal. Si vas a entrar en un debate, tienes que buscar herramientas que te ayuden a hablar desde la calma y la lógica más aplastante. Si por el contrario, intuyes que todo puede terminar muy mal, lo mejor es que des un paso atrás…