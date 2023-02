Luna nueva en Piscis 2023: así te afectará según tu signo 

Aries

Serán días en los que podrás conectar contigo misma. Es normal sentirte un poco cansada, pues tu season está por comenzar y necesitarás reponer fuerzas para lo que viene. Aprende a aceptar los cambios y a fluir con ellos.

Tauro

La luna nueva en Piscis te traerá fuerza para hacer tu metamorfosis. Será momento de introspección y de trabajar en ti. Podrás ver cambios en tu círculo cercano, provocados por la energía que estás deslumbrando.

Cáncer

Te has sentido confundida por las decisiones que has tomado y dudas de si han sido las correctas. La repuesta te la dejará ver la luna nueva en Piscis, pues tendrás claridad en tu presente. No dudes de tu intuición.

Leo

Hay muchas cosas que ya cumplieron su función en tu vida y es momento de soltarlas. Estos días estarás haciendo un análisis hacia lo que has hecho y te notarás que cargas situaciones que ya no te corresponden. No tengas miedo de dejarlas ir. Escorpio

La luna en Piscis te traerá el momento perfecto para iniciar nuevas cosas. Ya sea en el ámbito laboral, en amistades o incluso en una relación. Tu corazón está listo para esta nueva etapa y solo tienes que creer en ti.

Piscis

La forma en que te presentas al mundo podría no estar siendo la que quieres mostrar, por eso, la luna nueva en tu signo será de ayuda para cambiar y finalmente hacer lo que has estado guardando.

Géminis

Tienes en mente dos situaciones a las que necesitas darle respuesta y la luna nueva en Piscis te servirá para resolver a bien lo que te ha dejado sin dormir. Aprovecha de la compañía de tus seres queridos para agarrar fuerza en tu futuro.

Sagitario

Estás pasando por bloqueos creativos que serán resueltos con esta luna nueva. Piscis te ayudará a transformar lo negativo en algo positivo.

Virgo

Tu lado enamoradizo hará de las suyas y la luna nueva en Piscis será tu mejor aliado para demostrar lo que tienes dentro y puedes ofrecer en una relación. La clave está en aprender a confiar en ti.

Capricornio

Eres una persona solitaria y que prefiere hacer las cosas por sí misma, antes que pedir ayuda. La luna en Piscis te ayudará a poder ver la magia al apoyarse en el otro. Hay cambios en situaciones del hogar que te harán ver la importancia de la compañía.

Acuario

Necesitarás organizar tus finanzas porque podrían haber gastos en esta luna nueva que no podrás afrontar si no cuidas bien de tu dinero.

Libra

Las rutinas en tu vida están agotándote. Necesitas tomar cartas en ti y separar tus hobbies del ámbito laboral, no todo es serio, pero sí todo puede tener un lado divertido.