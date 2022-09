Luna nueva: los signos que tendrán un golpe de suerte

ARIES

Aries, la Luna Nueva en Libra va a traerte la oportunidad de tener nuevos comienzos en el área de las relaciones. Va a impulsarte directamente a crear conexiones especiales, a socializar a encontrar la armonía que necesitas en estos momentos. La energía de esta Luna Nueva puede hacerte sentir un poco incómodo de primeras, pero poco a poco vas a ir soltándote y vas a encontrar todo lo que buscabas.

Además, esas conexiones que vas a crear van a inspirarte a potenciar todas tus cualidades y dar un empujón a tu crecimiento personal. Aries, es un buen momento para rodearte de las personas a las que amas, así que, no dudes ni un solo segundo en priorizar en tu vida social durante esta Luna Nueva en Libra porque todo va a ir sobre ruedas.

CÁNCER

Cáncer, esta Luna Nueva en Libra va a darte la oportunidad de dar rienda nuevos comienzos en tu entorno. Vas a poder crear nuevas conexiones con los tuyos y con tu hogar. Vas a sentir la necesidad de retirarte y reflexionar sobre lo que quieres hacer en estos momentos, así que, no te lo pienses dos veces y hazlo. Busca tus momentos de soledad para empezar a cambiar aquello que no te hace bien.

Cáncer, por otro lado, vas a empezar a realizar cambios en tu hogar, necesitas ver otro entorno que te inspire y que elimine todas esas malas vibras que absorbes de la gente en tu día a día. Cáncer, no te rayes demasiado, vas a hacer lo que más te apetece, es decir, quedar en casa disfrutando de tu mundo privado sin que nadie te moleste y eso es algo que hace mucho tiempo llevas esperando.

LIBRA

Libra, esta Luna Nueva va a ocurrir durante tu temporada por lo que te va a influir más que a nadie. Tus relaciones van a cobrar mucha prioridad para ti, pero esta Luna Nueva va a pedirte también que empieces a embarcarte en un nuevo viaje personal. Van a presentarse muchos nuevos desafíos y tienes que estar muy preparado para ellos, así que, no tengas miedo en tomarte un tiempo a solas para fortalecer tu interior y hacerte con las herramientas necesarias para afrontar todo lo que se viene.

Libra, esta Luna Nueva va a permitirte construir una relación sana contigo mismo, así que, no desaproveches la oportunidad y quiérete como nunca antes lo has hecho. Vas a empezar a valorarte como te mereces y vas a descubrir que muchas de tus inseguridades no tienen sentido. Libra, esta Luna Nueva quiere hacerte feliz, así que, no pongas obstáculos y házselo un poco más fácil.

CAPRICORNIO

Capricornio, esta Luna Nueva en Libra va a darte la oportunidad de crear nuevos comienzos en tu vida laboral. No dejes nunca de trabajar duro porque tú mejor que nadie sabes que los sueños no se cumplen, se trabajan hasta que se hacen realidad. Capri, es un buen momento para hacer nuevos contactos y empezar a crear proyectos nuevos, proyectos que te hagan recuperar un poco la ilusión.

Es verdad que a ti eso de trabajar en equipo no te va mucho, pero esta Luna Nueva va a hacerte ver que es muy gratificante crear vínculos profesionales y trabajar de la mano por un mismo objetivo. Capri, abre un poco tu mente y no te obsesiones demasiado con las cosas, deja que la vida te sorprenda por una vez. Es hora de hacer cambios y tú lo sabes.