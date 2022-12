Luna nueva en Capricornio: así afectará a cada signo

Signos de agua: Cáncer, Escorpio, Piscis

Para los signos de agua, esta luna nueva podría traer cosas buenas como éxitos profesionales, junto con cambios de mentalidad que permitirán la apertura de nuevos proyectos. También es un momento ideal para profundizar en relaciones personales y sentimentales. No te quedes con nada guardado, es hora de sacar el lado sensible que tienes y dejar que la gente lo conozca.

Signos de fuego: Aries, Leo, Sagitario

Cerrar ciclos es algo que no le encanta a los signos de fuego porque les gusta estar en un sitio hasta que ya no queda más por hacer y no se van cuando deben. Sin embargo, esta luna nueva trae un llamado a tener claridad y no temer a dejar atrás el pasado. Vendrán proyectos con dosis de calma y frescura, pero requerirán de tu presencia completa en el aquí y ahora.

Signos de tierra: Tauro, Virgo, Capricornio

Lo mejor que pueden hacer los signos de tierra en la luna nueva es tomar fuerza para solucionar asuntos pendientes y reflexionar lo ocurrido. Son tiempos de análisis personal y de tener paciencia por todas las cosas que pueden salir a la luz. Al estar en Capricornio, la luna funcionará como guía para seguir adelante y soltar el pasado.

Signos de aire: Géminis, Libra y Acuario

Fue un año complicado para los signos de aire y ya comienzan a resentir el cansancio de la temporada. El lado bueno es que la luna nueva trae noticias agradables respecto a temas laborales que te han estado angustiando últimamente. Tómate un tiempo para hablar las cosas con tus seres queridos y amigos cercanos, aprovecha para solucionar problemas y que empieces el año siendo libre de pensamientos y cargas.